Jumbo stopt met sponsoring motorsport na ophef door witwaszaak

Supermarktketen Jumbo zal op termijn stoppen met zijn sponsoring in de motorsport. Ook de sponsoring van de autosport komt deels ten einde. Wel blijft Jumbo actief als sponsor van Formule 1-coureur Max Verstappen en van de schaats- en wielerploeg.

Het besluit komt enkele maanden nadat Frits van Eerd, de oud-topman en mede-eigenaar van Jumbo-Visma, als verdachte werd aangemerkt in een omvangrijke witwaszaak. In september 2022 vond er een huiszoeking plaats in de woning van Van Eerd. Ook op andere plekken vielen opsporingsdiensten binnen. Volgens het Openbaar Ministerie zou er via autohandel en sponsoractiviteiten in de motorsport geld zijn witgewassen.

Jumbo liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar zijn eigen sponsoractiviteiten in de sport. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er bij de sponsoring niets ontoelaatbaars is gebeurd en dat het onderzoek van het OM zich niet richt op de supermarktketen. Toch heeft Jumbo besloten om de sportsponsoring op een lager pitje te zetten, en zal het op termijn zelfs helemaal stoppen met sponsoring in de motorsport.

“Motorsport is bij ons wel in een bijzonder daglicht komen te staan. Dat heeft ook gevolgen voor onze sponsoring in de motorsport”, laat Ton van Veen, die tijdelijk als opvolger fungeert van de teruggetreden Van Eerd, weten aan het Algemeen Dagblad. “Daar zullen we niet lang mee doorgaan. We zullen ook op dezelfde manier kritisch kijken naar onze activiteiten in de autosport. Een uitzondering daarop is het contract met Max Verstappen.”

Richard Plugge hoeft als teambaas van de wielerploeg Jumbo-Visma niet te vrezen voor de sportieve toekomst: Jumbo blijft namelijk wel gewoon aan boord als sponsor. Ook de schaatstak van Jumbo-Visma kan nog altijd rekenen op financiële steun van het bedrijf.