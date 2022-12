Jumbo-Visma treurt om overlijden Jumbo-icoon Karel van Eerd

Jumbo-Visma heeft met droefenis gereageerd op het overlijden van Karel van Eerd, de grondlegger van hoofdsponsor Jumbo Supermarkten. Van Eerd overleed op 84-jarige leeftijd en was de laatste jaren nauw betrokken bij de wielerploeg.

“We zijn enorm verdrietig over het nieuws dat Karel is overleden”, aldus directeur Richard Plugge namens de wieler- en schaatsploeg van Jumbo-Visma. “Karel stond aan de basis van ons langdurige partnership (sinds 2014, red.) en was de aanjager van onze opleiding voor jong talent. We noemen deze opleiding intern niet voor niets de Karel van Eerd Academy.”

Van Eerd was in 2017 en 2018 alle dagen mee met de ploeg tijdens de Giro d’Italia. “Met zijn enorme ervaring gaf hij veel waardevolle raad. Hij wilde altijd alles over de wielerploeg weten en dacht mee over de richting en de zakelijke aspecten van ons team. Recht door zee, zonder omwegen, adviserend vanuit een warm hart”, geeft Plugge mee.

“We zijn heel dankbaar voor alles wat Karel ons gegeven en geleerd heeft. Zijn drijfveer om de allerbeste te willen zijn en zijn motto ‘de jeugd heeft de toekomst’ waren en blijven een bron van inspiratie voor ons. We gaan hem missen en leven mee met zijn vrouw Kitty, de kinderen Colette, Frits en Monique en de rest van de familie, vrienden en Jumborianen. We wensen hen veel sterkte met dit grote verlies”, zegt Plugge.

Meneer Van Eerd was een pracht mens en een grote inspiratie bron. We zijn hem heel dankbaar voor alles wat hij voor ons betekent heeft. Rust zacht 🙏 https://t.co/o4v2Ihyy4p — Merijn Zeeman (@merijnzeeman) December 15, 2022