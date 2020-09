Jordi Meeus tekent profcontract bij BORA-hansgrohe Door Nico Dick & Youri IJnsen, dinsdag 8 september 2020 om 15:06

Jordi Meeus is de derde renner die eind dit seizoen overstapt van SEG Racing Academy naar de profs. De 22-jarige Belg had voorstellen van Sport Vlaanderen-Baloise en Wallonnie-Bruxelles op zak, maar goed ingelichte bronnen vertrouwen WielerFlits toe dat BORA-hansgrohe per 1 januari 2021 zijn nieuwe werkgever wordt.

De Lommelnaar tekent als neoprof een contract voor twee seizoenen bij de Duitse WorldTour-formatie. De interesse voor Meeus raakte in een stroomversnelling na diens ritzeges in de Czech Cycling Tour (2.1) begin augustus. De BORA-hansgrohe ploegleiding was aanwezig en zag met eigen ogen hoe de sterke Belg tot tweemaal toe het sprintersgild – inclusief Belgisch kampioen Tim Merlier – vloerde. Meeus won afgelopen week ook een etappe in de Giro d’Italia U23, een van de belangrijkste wedstrijden uit het beloftencircuit.

Hoewel Meeus beschikt over snelle benen, is hij niet een pure sprinter. Hij komt het beste tot zijn recht in Vlaamse klassiekers en kan daarnaast nog rekenen op een sterk eindschot. In 2018 won hij al de Gooikse Pijl (1.1), zijn eerste profzege. Meeus is daarmee de derde renner van opleidingsploeg SEG Racing die komend jaar overstapt naar de profs. Thymen Arensman (Team Sunweb) en David Dekker (Jumbo-Visma) gingen hem voor.