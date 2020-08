Jordi Meeus bezorgt SEG Racing Academy zege in Czech Cycling Tour vrijdag 7 augustus 2020 om 17:14

Jordi Meeus heeft SEG Racing Academy een prestigieuze zege geschonken. De rappe Belg won in de Czech Cycling Tour voor zijn landgenoot Tim Merlier. De beloftevolle Duitser Max Kanter finishte als derde.

Na de klinkende zege in de openingsploegentijdrit van Mitchelton-Scott droeg Luke Durbridge de leiderstrui in de eerste rit-in-lijn van Prostějov naar Uničov. Onderweg stonden er maar liefst vijf tussensprints en drie gecategoriseerde klimmetjes gepland, maar de etappe leek te eindigen in een sprint tussen de snelste renners in deze Czech Cycling Tour. De drie plaatselijke rondes waren namelijk niet al te lastig.

Koen Bouwman, Matteo Fabbro en Yannik Achterberg reden de hele dag voorop in de hoop de sprintersploegen te verrassen. De voorsprong van de drie avonturiers liep op tot bijna vier minuten, maar in het peloton reden Edoardo Affini en Jack Bauer namens leider Durbridge zo hard mogelijk op kop. Hierdoor werd de voorsprong van de koplopers niet al te groot.

Met nog iets minder dan twintig kilometer te gaan werden de koplopers ingerekend door het peloton. Het was wachten op een massasprint en die kwam er ook in Uničov. De nog altijd maar 22-jarige Meeus reed de snelste sprint en versloeg Merlier en Kanter. Olav Kooij eindigde namens Jumbo-Visma als vierde.