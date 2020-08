Jordi Meeus heeft de smaak te pakken in Czech Cycling Tour zaterdag 8 augustus 2020 om 17:21

Jordi Meeus heeft na de tweede rit ook de derde etappe in de Czech Cycling Tour op zijn naam geschreven. De renner van SEG Racing Academy bleek na een etappe van meer dan tweehonderd kilometer de snelste sprinter, voor Max Kanter en Martin Laas.

Jordi Meeus pakte gisteren met een late uitval de overwinning in de Czech Cycling Tour, terwijl Luke Durbridge zonder problemen de leiderstrui wist te behouden. In de derde etappe trok de Czech Tour over 209,8 kilometer van Olomouc naar Frýdek-Místek, waar werd gefinisht na twee plaatselijke ronden.

Onderweg kregen de renners vijf beklimmingen voor de wielen geschoven, maar vanaf de top van de laatste klim was het nog ruim 65 kilometer naar de aankomst. Vrijdag liet Koen Bouwman zich van zijn beste kant zien door mee te sluipen in de vroege vlucht, vandaag zagen we opnieuw een renner van Jumbo-Visma in de vuurlinie.

Dit keer was het de jonge Lars Boven die deel uitmaakte van de vroege vlucht. Boven reed samen met mede-Nederlander Maikel Zijlaard, de Tsjech Vojtěch Řepa en de Belg Thimo Willems lange tijd voor het peloton uit. De koplopers werden echter op tijd bijgehaald door de sprintersteams.

Met nog veertig kilometer te gaan was de samensmelting een feit en konden we ons gaan opmaken voor een nieuwe massasprint. Gisteren wist Jordi Meeus de tegenstand nog te verrassen dankzij een fabelachtige laatste bocht, vandaag was hij ook na een reguliere sprint de sterkste. Kanter moest nipt zijn meerdere erkennen in Meeus, Laas finishte als derde. Pascal Eenkhoorn eindigde namens Jumbo-Visma als zesde.