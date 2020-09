Giro U23: Driemaal is scheepsrecht voor Jordi Meeus in Colico donderdag 3 september 2020 om 17:28

Jordi Meeus heeft zijn eerste overwinning gepakt in de Giro d’Italia U23. Na zijn tweede plaatsen in Riccione en Rosà schoot de beloftevolle Belg van SEG Racing Academy in Colico nu wel raak in de massasprint. Cristian Rocchetta werd tweede, Arne Marit derde.

Na twee dagen in Veneto ging de Giro d’Italia voor beloften vandaag verder in Lombardije, waar in de komende dagen de ronde wordt beslist. Voordat de renners de bergen in trekken, moesten ze eerst nog een vlakke etappe afwerken van en naar Colico, aan de noordkant van het Comomeer. Vandaar reed het peloton kloksgewijs een vrijwel vlakke ronde van 157 kilometer langs de oevers van het meer.

Paul Wright, James Fouché, Pasquale Abenante en Ferenc Szollosi animeerden langere tijd de rit vanuit de vroege ontsnapping, maar werden op vier kilometer van de streep ingerekend door het peloton. Daarin wilden de ploegen van de snelle mannen de laatste kans op een massasprint niet aan zich voorbij laten gaan. Uiteindelijk was Jordi Meeus de snelste van het pak, voor de Italiaan Cristian Rocchetta en zijn landgenoot Arne Marit.

Montespluga

Morgen wacht het peloton de eerste van twee afsluitende bergetappes. Gekoerst wordt naar het bergdorp Montespluga, waar de aankomst ligt na een slotklim van buitencategorie. De renners finishen daar op een hoogte van 1908 meter.