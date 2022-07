Vingegaard snel geïsoleerd op slotklim naar Mende: “Alles onder controle”

Een opvallend beeld aan de voet van de steile slotklim naar Mende. Steven Kruijswijk draait al vrij vlot als laatste man voor Jonas Vingegaard af. Dat terwijl voornaamste tegenstander Tadej Pogačar dan nog omringd is door ploeggenoten Brandon McNulty en Rafał Majka. Jumbo-Visma-ploegleider Arthur van Dongen en klimmer Sepp Kuss maken zich echter geen zorgen, vertellen ze aan WielerFlits.

Van Dongen hield rekening met het scenario dat Vingegaard op de korte slotklim op zichzelf was aangewezen. “Jonas werd de hele dag goed beschermd. Er is altijd een moment dat de besten in de koers samen overblijven en dat je een man-tegen-man-gevecht krijgt. Dus nee, ik vind niet dat de ploeg daarin tekortgeschoten is. Mende is een specifieke slotklim, een korte maar heel heftige inspanning. Ik denk dat we de controle hebben gehouden en we kijken met vertrouwen uit naar de komende slotweek.”

Aan het begin van de etappe zorgde Pogačar voor een verrassing door al na twaalf kilometer te demarreren. Niet voor Jumbo-Visma, dat daar naar eigen zeggen al rekening mee hield. “Het tempo lag best hoog, er waren verschillende groepjes verspreid over de weg”, legt Kuss uit. “Er waren wel meerdere klassementsrenners mee van voren. Maar we hadden het overzicht en toen was het alleen een kwestie van weer samen bij elkaar komen als team, om ervoor te zorgen dat we op een goed tempo terugkwamen.”

“Daarna hebben we ons geen zorgen gemaakt om de vroege vlucht”, gaat de Amerikaanse klimmer verder. “We wilden er een ietwat gemakkelijkere dag van maken, alleen lukte dat niet omdat het parcours toch vrij zwaar was. Richting de slotklim hebben we dan wat versneld (omdat Louis Meintjes te dicht bij het geel kwam, red.). En toen kwam het aan op de laatste drie kilometer. Nu is het vooral uitkijken naar de slotweek. We voelen ons goed en gaan met vertrouwen naar de Pyreneeën toe.”

Wat Pogačar door zijn vroege aanval wél voor elkaar kreeg, is de doodsteek geven aan zijn landgenoot Primož Roglič. De mede-kopman van Jumbo-Visma moest er daardoor vroeg af en had een enorm lastige dag door het Centraal Massief. Zondag gaat hij niet meer van start.



Sprintjes van Pogačar

Het leverde op Alpe d’Huez al een afkeurend-schuddende Geraint Thomas op en ook andere insiders hebben het erover: de sprintjes die Pogačar trekt. Of beter gezegd: wat het oplevert. “Die sprintjes ziet hij ook als een nieuwe kans, om toch maar te proberen een paar seconden te rapen. Ik probeer steeds gewoon zijn wiel te volgen. Tot op heden is me dat steeds gelukt”, stelt Vingegaard zelf vast. “Ik verwacht dat hij dat zal blijven doen.” Maar tot op heden lijkt het verspilde energie van de Sloveen.

“Klopt, het kost hem zeker energie”, denkt Kuss. “Maar misschien vindt hij het ook wel gewoon leuk, net omdat hij zo’n goed sprintje heeft”, lacht de Amerikaan. Van Dongen begrijpt het ook niet zo goed. “Zondag kostte het Jonas in ieder geval minder energie dan Pogačar, want hij zat goed op het wiel. Hij hoeft er ook niet overheen te komen. Natuurlijk doen die sprintjes pijn, maar je kunt dan beter in het wiel blijven zitten dan nog meer energie verspillen om eroverheen te komen.”

Zondag is het alvast niet de verwachting dat de Sloveen opnieuw alles uit de kast haalt om een paar extra secondes te nemen op de Deen, want normaal gesproken krijgen we dan een massasprint. Al gaat Jumbo-Visma daar waarschijnlijk geen bijdrage aan leveren. “Onze doelen vooraf waren het geel en groen naar Parijs brengen. Voor beide liggen we goed op schema. We verwachten een heel groot gevecht om in de vlucht van de dag te komen. Andere ploegen hebben ook gezien dat wij niet iedere dag voor de ritzege gaan rijden. Hoe we dat naar Carcassonne gaan aanpakken, zal iedereen tijdens de rit wel zien.”