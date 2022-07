Jonas Vingegaard: “Als de kans er is, ga ik Tadej Pogačar ook aanvallen”

Jonas Vingegaard staat nog altijd soeverein aan de leiding in de Tour de France 2022. Op de persconferentie na afloop sprak de 25-jarige Deen met respect over zijn naaste belager Tadej Pogačar, die opnieuw diverse malen zijn gele trui onder vuur nam. Vingegaard verroerde echter geen vin. “Tadej zal iedere poging benutten om aan te vallen.”

De rit van zaterdag naar Mende was amper twaalf kilometer oud toen over de koersradio ‘Attaque Pogačar’ schalde. Maar al wat we van voren zagen, had geen Jumbo-Visma-tenue aan. “Ik was niet verrast door zijn vroege aanval, maar ik zat wel iets te ver van achteren in het peloton om direct op hem te reageren. Op het einde moest ik zelf een klein gaatje dichten, maar daar slaagde ik in en dat koste me niet al te veel energie.”

“Ik vond het geen makkelijke rit, dan hadden we 200 Watt moeten rijden”, gaat Vingegaard verder. “Ik heb iedere keer geprobeerd Pogačar te volgen en ik ben blij dat ik daarin geslaagd ben. Ik verwacht dat Tadej aanvalt bij iedere mogelijkheid die hij ziet. Maar ik wil het dag per dag bekijken. Eerst volgt nog de rit van zondag, dan de rustdag van maandag voordat we de Pyreneeën in gaan.”

Aanval is de beste verdediging

Vingegaard had naar eigen zeggen niet veel moeite met de hitte in het Centraal Massief, waar zijn metertje in Mende bijna veertig graden Celsius toonde. Toch moest hij daar opnieuw aan de bak, omdat Pogačar opnieuw vol doortrok naar de meet. “Die sprintjes ziet hij ook als een nieuwe kans, om toch maar te proberen een paar seconden te rapen. Ik probeer steeds gewoon zijn wiel te volgen.”

“Tot op heden is me dat steeds gelukt”, stelt de kopman van Jumbo-Visma vast. “Ik verwacht dat hij dat zal blijven doen, dat zal me niet verbazen. Of ik hem zal blijven volgen? Dat hangt af van de benen. Zeg nooit, nooit. Maar op dit moment lijkt het gat tussen hem en mij best groot. Alleen is het wel een lange tijdrit die eraan komt, dus er kan veel gebeuren. Dus als de kans er is, ga ik hem ook aanvallen.”