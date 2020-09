John Degenkolb boekt welkome zege in Ronde van Luxemburg donderdag 17 september 2020 om 14:20

De derde etappe van de Ronde van Luxemburg is gewonnen door John Degenkolb. De renner van Lotto Soudal, die de Tour de France al na één dag moest verlaten, bleek in Schifflange over de snelste benen te beschikken. Eduard Michael Grosu en Pieter Vanspeybrouck moesten genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaatsen.

Op sportief vlak wisten Diego Ulissi en Arnaud Démare zich al te onderscheiden in deze Ronde van Luxemburg, maar het ging na afloop toch vooral over de veiligheid tijdens de etappes. Of beter gezegd, het gebrek aan veiligheid. Zo werd de finale van de openingsetappe ontsierd door tegenliggend verkeer en stilstaande wagens. In de tweede rit naar Hesperange bleek er weinig beterschap en dus besloten de renners collectief te staken.

Vijf renners in de aanval

Na een discussie met de wedstrijdleiding werd beslist om de wedstrijd te neutraliseren tot de omloop rond Hesperange. Vandaag bleek het parcours veilig genoeg voor een compleet wielerpeloton en dus werd er vanaf het begin volle bak gekoerst. Verschillende aanvallers probeerden een serieuze kloof te slaan met het peloton, dat eerst zeven renners en na een algemene hergroepering nog eens vijf coureurs liet wegrijden.

De voorsprong van Baptiste Planckaert, Ryan Mullen, Vincenzo Albanese, Zhandos Bizhigitov en Jacob Hindsghaul Madsen liep op tot maximaal twee minuten. In het peloton werd er – zeker in de finale – flink doorgereden, maar toch wisten de vijf vluchters bijzonder lang stand te houden. Met nog iets meer dan tien kilometer te gaan begonnen de vier aanvallers (Bizhigitov was inmiddels gelost) met vijftig seconden voorsprong aan de laatste lokale ronde.

Bakelants en Ulissi in de aanval

Toch bleek dit niet voldoende om uit de greep te blijven van het peloton. Met nog meer dan vijf kilometer te gaan was de algemene hergroepering een feit, het sein voor Jan Bakelants om samen met onder meer leider Uilissi een aanval op poten te zetten. Deze vlucht was echter geen lang leven beschoren en dus gingen we met een omvangrijke groep sprinten om de overwinning.

Degenkolb bleek na bijna 160 kilometer koers over de snelste benen te beschikken. Het is voor de Duitser zijn eerste zege in bijna twee jaar tijd. In 2019 wist hij nog een etappe te winnen in de Tour de La Provence, maar vervolgens was het lang wachten op een nieuwe profzege.