Rennersprotest in Ronde van Luxemburg wegens té onveilig: 2de rit deels geneutraliseerd woensdag 16 september 2020 om 11:40

Vanmorgen las u al ons verhaal over de veel te onveilige omstandigheden in de finale van de openingsrit van de Ronde van Luxemburg. Vandaag bleek er weinig beterschap. Na 18 kilometer stapte het peloton van de fiets uit protest.

#SkodaTour

The riders will ride in a neutralized cortege to the final circuit where a new start will be given in Syren. pic.twitter.com/fETA8N0HSP — ŠKODA TOUR LUXEMBOURG (@skodatour) September 16, 2020

Na een discussie met de wedstrijdjury is beslist te wedstrijd te neutraliseren tot bij het begin van de plaatselijke ronde. Ondertussen zitten de renners opnieuw op de fiets, maar koersen doen ze voorlopig dus niet. De tweede rit wordt geneutraliseerd en het peloton rijdt in groep tot in de buurt van Hermelange. Daar zal een nieuwe start gegeven worden. Hopelijk zonder geparkeerde wagens op de weg…

Dicussions still going on. Riders not pleased at all. Race could be neutralized until the final circuit around Hesperange. @skodatour pic.twitter.com/aiHv3jNfPs — Joe Geimer (@joegeimer) September 16, 2020

#SkodaTour La corsa si è fermata. Troppi pericoli sul percorso e neutralizzazione per i prossimi 100 km The race has stopped. The riders have decided to neutralize the next 100 kms due to the lack of safety on the route#ForZabù pic.twitter.com/FccoSPHF4v — Vini Zabú – KTM (@ViniZabuKTM) September 16, 2020

#SkodaTour

The peloton stopped after 18km of racing. More informations to come. — ŠKODA TOUR LUXEMBOURG (@skodatour) September 16, 2020