Diego Ulissi begint met ritzege aan Ronde van Luxemburg dinsdag 15 september 2020 om 14:29

Diego Ulissi is de winnaar van de openingsetappe van de Ronde van Luxemburg. De Italiaan van UAE Emirates wist na een lastige finale als eerste over de streep te komen. Amaury Capiot eindigde als tweede, Eduard Michael Grosu werd derde. Ulissi is tevens de eerste leider.

De tachtigste Ronde van Luxemburg ging vandaag van start in Luxemburg-stad, in het stadsdeel Kirchberg. De renners kregen een etappe over golvend terrein voorgeschoteld, met onderweg enkele pittige klimmetjes. De finish in Kirchberg liep bovendien vervelend omhoog (gemiddeld 4,8%, maximaal 10%) en dus was het uitkijken naar de puncheurs in het peloton.

Vijf vluchters krijgen de ruimte, Gallopin probeert het solo

Tony Gallopin, Sergio Roman Martín, Axel Zingle, Franck Bonnamour en Lukas Meiler hadden geen zin om te wachten op de laatste kilometers en reden lange tijd voor het peloton uit. De vijf vluchters wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van meer dan vier minuten, maar dit bleek niet genoeg om uit de greep te blijven van het peloton.

Gallopin was vooraan de bekendste naam en de renner van AG2R La Mondiale bleek ook over de beste benen te beschikken. De Fransman nam afscheid van zijn medevluchters, begon met één minuut voorsprong aan de laatste twintig kilometer, maar aan zijn avontuur als eenzame vluchter kwam een einde. Op tien kilometer van de finish werd Gallopin opgeslokt.

Ulissi boekt eindelijk weer eens zege

De etappewinnaar kwam er na een oplopende finish in Kirchberg. De mannen van UAE Emirates lieten zich zien in de laatste kilometers, om zo Ulissi uit de problemen te houden in aanloop naar het slotklimmetje. De Italiaan wist het werk van zijn ploeggenoten met verve af te ronden, voor Capiot en Grosu.

Het is voor de 31-jarige Ulissi de eerste zege van het seizoen, na heel wat ereplaatsen in onder meer de Gran Piemonte (tweede), Giro dell’Emilia (derde), Settimana Internazionale Coppi e Bartali (vierde) en de Ronde van Polen (vijfde).