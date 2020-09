Luxemburg: Arnaud Démare snelt naar de winst na deels geneutraliseerde etappe woensdag 16 september 2020 om 14:44

Arnaud Démare heeft de tweede rit van de Ronde van Luxemburg achter zijn naam gezet. Lange tijd werd geneutraliseerd gereden uit protest wegens de gevaarlijke omstandigheden. Nadat het peloton weer op gang was gebracht, werd in Hesperange gesprint om de winst.

Na de openingsetappe gisteren was veel commotie ontstaan over de veiligheid. Renners klaagden over gevaarlijke omstandigheden door geparkeerde wagens en vrachtwagens op de rijvakken. In de tweede rit, van Remich naar Hesperange, bleek er weinig beterschap en na achttien kilometer kneep het peloton uit protest in de remmen. Na een discussie met de wedstrijdleiding werd beslist de wedstrijd te neutraliseren tot de omloop rond Hesperange.

Eenmaal in Syren, op veertig kilometer van de streep, werd de rit opnieuw op gang gebracht voor de twee lokale ronden van elk 18,2 kilometer. Vijf renners reden vrijwel gelijk weg en kwamen met een klein gaatje voor de eerste keer over de finish, maar werden even later weer ingerekend. Luc Wirtgen en Loïc Vliegen waren de volgende avonturiers. Met een kleine voorsprong begonnen ze aan de laatste omloop.

Daarin werden Wirtgen en Vliegen, op de golvende wegen, bijgehaald. Het bleef onrustig en niet veel later versnelden Etienne van Empel en Jan Maas uit het peloton. Maar op de klim naar Syren waren de Nederlanders een vogel voor de kat. AG2R La Mondiale en Uno-X pakten vervolgens de controle in het peloton met nog vier kilometer te rijden. Het tempo ging in aanloop naar de finish stevig de hoogte in.

Groupama-FDJ leidde vervolgens het peloton naar de laatste kilometer voor Arnaud Démare. In de laatste 150 meter zette de Franse kampioen zijn sprint in. Even leek Jasper Philipsen het de Fransman nog moeilijk te maken, maar de Belg van UAE Emirates moest het hoofd buigen. In het wiel van Démare en Philipsen legde Alexander Krieger beslag op de derde plaats. Diego Ulissi kwam in het peloton over de streep en behield de leiderstrui.