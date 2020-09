Tegenliggend verkeer en stilstaande wagens op de weg ontsierden finale in Ronde van Luxemburg

Het was Jacopo Guarnieri (Groupama-FdJ) die na afloop van de rit zijn ongenoegen uitte op Twitter. “Hier zijn we opnieuw: zelfs na onze vraag op de teammeeting stonden in volle finale een pak wagens en zelfs een bus op de weg geparkeerd. In volle voorbereiding op de sprint.” Zowel de organisatie, de teams als de UCI kregen een uitbrander van de Italiaan.

Guarnieri was bij het intikken van zijn tweet duidelijk nog niet gekalmeerd. “Het ging licht bergaf. We zeventig kilometer per uur. Wij willen nú bescherming van de UCI”, ging hij verder. “En waar blijven de teams? Jullie betalen ons. Hoe blijven jullie dit tolereren?”

“Konovalovas moest wachten voor stoplicht”

Vervolgens had hij het over zijn Litouwse ploegmaat Ignatas Konovalovas. “Die werkte een hele dag aan kop van het peloton en werd in de finale gelost. Weet je wat? Het verkeer werd opengesteld en Ignatas kwam binnen op twaalf minuten, nadat hij… had moeten wachten voor een stoplicht!”

“Wat Guarnieri vertelt, klopt”, bevestigde Maxime Monfort, ploegleider bij Lotto Soudal, ons gisteravond nog. “Mijn renners reageerde niet zo furieus als Guarnieri, maar vrolijk werden ze er ook niet van. Net in een periode dat we volop op zoek zijn naar meer veiligheid, zou dit niet meer mogen gebeuren. Verkeer tegen de richting in, kan nochtans gemakkelijk vermeden worden.”

Vrachtwagens op een van de rijvakken

“Je kan Luxemburg niet vergelijken met België wat organiseren betreft, maar hoe moeilijk kan het zijn om het verkeer weg te houden tussen de rode en de groene vlag? Ik hoop dat de organisatie snel ingrijpt en dat dit probleem morgen is opgelost.”

Ook Xandro Meurisse (Circus-Wanty Gobert) en Floris De Tier (Alpécin-Fenix) vonden het best gevaarlijk. “Al heb ik er zelf minder last van gehad. Ik zat heel diep in het peloton”, aldus De Tier. “Maar dit zou zeker niet mogen.”

“Slalommen tussen geparkeerde wagens kan toch niet”, vult Meurisse aan. “Het hele parcours door heb ik geparkeerde wagens en vrachtwagens op een van de rijvakken zien staan.”

Where the @UCI_cycling? they should fine the organisation for this. We don't want another heartbroken tweet about how you love the cyclists, we want protection from you. Where are the teams? You are paying us, how can you tolerate this kind of things, yet again. — Jacopo Guarnieri (@jacopoguarnieri) September 15, 2020

personally I had the feeling the traffic was never closed… — Jetse Bol (@JetseBol) September 15, 2020