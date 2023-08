Julian Dubbeld • woensdag 30 augustus 2023 om 19:54

Jetse Bol keert terug op Pico del Buitre: “Jammer dat het toen niet is gelukt”

Interview Donderdag keert de Vuelta a España na vier jaar terug naar de sterrenwacht in Javalambre. De Pico del Buitre is een klim die misschien weinig associaties oproept bij de wielerliefhebber, tot je de naam Jetse Bol zegt. De Nederlander van Burgos-BH werd hier in 2019 tweede achter ploegmaat Ángel Madrazo.

Voor Bol was het dé kans in zijn carrière om een rit in een grote ronde te winnen. “Het is jammer dat het toen niet lukte, maar ik heb mooie herinneringen aan deze klim”, zegt hij vier jaar na dato in een terugblik met WielerFlits.

We gaan met de Nederlander terug naar 28 augustus 2019. In de vijfde etappe van de Vuelta kwamen Bol, Madrazo en José Herrada na een onrustige openingsfase vooruit te rijden. Bol weet het nog goed: “Er werd de hele dag aangevallen, maar op een gegeven moment viel het stil en kwam ik alleen te rijden. ‘Jeetje, wat heb ik hier aan’, dacht ik toen. ‘Wat een geklooi.’ Gelukkig sloten Madrazo en Herrada daarna snel aan en kregen we ineens elf of twaalf minuten van het peloton, waardoor we het op de slotklim met elkaar mochten uitvechten.”

“Daar moesten we van Herrada afkomen. Ik weet nog dat hij op het vlakke verschrikkelijk hard reed. Zo hard dat ik dacht dat hij op de Pico del Buitre meteen zou vertrekken, maar dat bleek niet zo te zijn. Wij lieten hem op de klim het werk opknappen. Hij ergerde zich echt groen en geel aan ons, haha.”

Madrazo, Herrada en Bol zouden met zijn drieën aankomen in de laatste kilometer. Madrazo zou daar, na eerder gelost te zijn, zijn sprint lanceren. Herrada kon niet mee en Bol zou in de laatste honderden meters de Spanjaard nog losrijden om tweede te worden. “Ik dacht dat ik wel kon winnen, zeker omdat Madrazo al een paar op de klim was gelost. Niet dus”, gaat hij verder.

“Van de ploeg mochten we allebei winnen, het is niet zo dat Madrazo en ik een dealtje hadden gemaakt. Als ik het over had kunnen doen, dan was ik eerder mijn sprint aangegaan. Nu kwam ik te laat. Maar achteraf is het makkelijk praten. Ik sta er eigenlijk nooit meer bij stil. Voor ons als ploeg was het gewoon heel mooi en ik koester mooie herinneringen aan deze dag. Maak het maar eens af in een grote ronde als kleine ploeg, laat staan dat je eerste en tweede in een rit wordt. Dat gebeurt nooit meer.”

Kansen dit jaar

Nu de Pico del Buitre donderdag weer op het menu staat, rijst de vraag: gaat Bol voor een verbetering van zijn resultaat uit 2019? “Ik acht de kans dat zo’n mogelijkheid zich nog een keer voordoet niet zo groot”, is hij realistisch. “Ik heb deze rit verder ook niet echt aangestipt.”

“Het is een beetje koffiedik kijken. Een vlucht voorspellen is gewoon heel moeilijk. Mijn doel is wel om deze Vuelta ten aanval te trekken en dan hopen op een dag waarin alles samenkomt”, eindigt de 33-jarige coureur.