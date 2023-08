Julian Dubbeld • woensdag 30 augustus 2023 om 19:00

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 6 naar Javalambre – Finish op Spaanse Planche des Belles Filles

In de zesde rit van de Vuelta a España klappen de renners er vol op. In de bergen van Javalambre wacht een pittige aankomst bergop die zich laat vergelijken met de Planche des Belles Filles in Frankrijk. Richting de top worden de stijgingspercentages alsmaar steiler. Wie gaat er met de zege aan de haal? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De etappe begint donderdag nog schappelijk in de Valenciaanse La Vall d’Uixó. In de openingsfase van de rit heeft het peloton nog weinig te vrezen. De top van de Puerto de Arenillas (5,8 km aan 4,7%) wordt na bijna vijftig kilometer gerond, waarna de renners koers zetten naar een volgende klim van derde categorie: de Alto Fuente de Rubielos (6,1 km aan 6,2%). Een vroege vlucht zal tegen deze tijd al genoeg minuten voorsprong hebben op het peloton, mocht het besluiten om deze dag niet zelf voor de ritzege te willen gaan.

We zijn dan inmiddels halverwege de etappe. De gecategoriseerde beklimmingen zitten er dan – op de slotklim na – op en het peloton kan zich dan opmaken voor een kilometer of negentig onvervalst ‘Spaans vlak’ koersen op een plateau. Nergens wordt er écht geklommen, maar ook nergens is het écht vlak. Het positioneren voor de slotklim zal richting Torrijas zeker gebeuren, want in de Spaanse gemeente liggen er drie, twee en één bonificatieseconden voor het oprapen. Na de passage door Torrijas is het nog elf kilometer dalen tot de voet van de Pico del Buitre (10 km aan 8%).

De Pico del Buitre begint redelijk makkelijk met een aantal kilometer waarin het stijgingspercentage gemiddeld niet hoger dan 6 procent ligt, maar wordt geleidelijk aan steiler en steiler. In de laatste vijf kilometer komt het stijgingspercentage nauwelijks meer onder de 10 procent uit. De finish ligt bij een sterrenwacht.

Wat deze eerste categorie-klim verder zo lastig maakt, is dat elke kilometer wel stroken heeft boven de 15 procent. Het gaat van parkeren tot jezelf weer optrekken. Jetse Bol weet er overigens alles van. Toen deze klim in 2019 voor het eerst in het Vuelta-parcours werd opgenomen, zat de Noord-Hollander mee in de vroege vlucht en eindigde hij als tweede bij de sterrenwacht in Javalambre, na een onvervalst een-tweetje met zijn ploeggenoot Ángel Madrazo.

Donderdag 31 augustus, etappe 6: La Vall D’Uixó – Javalambre Observatorium (183 km)

Officieuze start: 12.20 uur

Officiële start: 12.34 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 183 kilometer

Favorieten

In de eerste bergetappe naar Arinsal strandde de poging van de vluchters nog in het zicht van de haven, maar nu verwachten we dat de vlucht van de dag het wel zal halen. De favorieten voor de eindzege zullen zich ongetwijfeld roeren op de slotklim, maar zijn wellicht niet bereid om een hele dag de koers te controleren voor een eventuele ritzege. Neem nu Remco Evenepoel. De leider in de koers heeft al aangegeven dat hij niet onwelwillend staat tegen het afgeven van zijn rode trui.

Als een goede vlucht zich al vroeg in de etappe weet te formeren – met daarin renners die niet al te gevaarlijk zijn voor het klassement – dan is de kans groot dat de aanvallers een vrijgeleide krijgen op weg naar de finish. En dus kijken we voor de ritzege allereerst naar de (potentiële) vluchters. De eerste naam die ons te binnenschiet, zeker na de eerste bergrit in Andorra, is die van Lennard Kämna. De Duitser van BORA-hansgrohe was afgelopen maandag al dicht bij de zege, maar kreeg toen net te weinig vrijheid.

Kämna begon die maandag met een voorsprong van een dikke minuut aan de slotklim, maar wist de vlucht nog bijna met succes af te ronden. De 26-jarige renner, een rittenkaper bij uitstek, bleek echter niet bestand tegen het koersgeweld van de klassementsmannen. Kämna was na afloop – en dat is te begrijpen – wel een beetje teleurgesteld, maar keek ook al weer vooruit naar de komende dagen. En waarom ook niet? De Duitser heeft namelijk aangetoond over enorm goede benen te beschikken en misschien vallen de puzzelstukjes donderdag wel in elkaar. Als Kämna erin slaagt om mee te sluipen in de vlucht, is hij een zeer gevaarlijke klant.

In het algemeen klassement staat Kämna op net geen vier minuten, waardoor hij dus niet meteen een gevaar is voor het klassement. Dit geldt ook voor Einer Rubio. De Colombiaan wist eerder dit jaar nog een rit te winnen in de Ronde van Italië. De Colombiaanse klimgeit won namens Movistar de zeer pittige Alpenrit met aankomst in Crans-Montana, een etappe die we ons vooral zullen herinneren als de rit waarin Thibaut Pinot en Jefferson Cepeda het met elkaar aan de stok kregen. Rubio profiteerde optimaal van het gebakkelei tussen de Fransman en Ecuadoraan en ging er toen met de zege vandoor.

Terug nu naar de Vuelta, waar Rubio al behoorlijk wat tijd verloor in de eerste bergetappe. De 25-jarige renner kan zich nu echter weer bezighouden met datgene wat hij echt goed kan: rittenkapen.

Over rittenkapers gesproken: BORA-hansgrohe heeft ook meerdere renners in de gelederen, die vanuit de vlucht een etappe kunnen winnen. We hebben het al uitvoerig gehad over Lennard Kämna, maar ook Emanuel Buchmann zal deze rit met rood hebben omcirkeld in zijn agenda. De Duitse kampioen is inmiddels al weggezakt in het klassement, maar beschikt nog altijd over voldoende klasse. Krijgt hij de vrijheid om in de aanval te gaan? Of moet hij bij Aleksandr Vlasov, de kopman voor het klassement, blijven? Verder noteren we de naam van Sergio Higuita, al rijdt de Colombiaan de laatste maanden eerder achteruit dan vooruit.

Nee, dan verwachten we meer van een andere Colombiaan. Santiago Buitrago begon met klassementsambities aan deze Vuelta en stond er na drie etappes ook uitstekend voor, maar een valpartij in de slotfase van de vierde etappe gooide flink wat roet in het eten. De renner van Bahrain Victorious verloor dinsdag behoorlijk veel tijd en staat nu toch al op drie minuten van het rood. Dit wil zeker niet zeggen dat Buitrago nu een kruis mag maken over zijn klassementsambities, maar het geeft hem wellicht wat meer ademruimte om ook mee te gaan in de vlucht. Dat hij het kan afronden vanuit een kopgroep, hebben we al meermaals gezien in de Ronde van Italië.

Of moeten we eerder kijken naar zijn ploeggenoot Damiano Caruso? De ervaren Italiaan was maandag al mee in de aanval in de bergrit naar Arinsal, maar moest toen op de slotklim nog zijn meerdere erkennen in zijn vluchtmakker Kämna, die het overigens ook niet wist te redden voor de ritzege. In een grote ronde volgt echter al snel weer een nieuwe kans en dus schrijven we de naam van Caruso zeker op voor rit zes naar Javalambre. De 35-jarige Caruso staat nog altijd maar op goed twee minuten van het rood en dus is het de vraag of hij wel een vrijgeleide krijgt van de klassementsploegen.

Dit is precies de reden waarom we Wout Poels en Mikel Landa niet hebben meegenomen in onze sterrenverdeling. Poels klimt uitstekend, maar staat in het klassement nog altijd maar op een minuut van de leider. We verwachten de Limburger in de tweede en derde week zeker in de aanval, maar het is nu misschien nog iets te vroeg. Landa heeft deze week al meermaals aangegeven dat hij op jacht zal gaan naar ritzeges, als blijkt dat hij bergop niet in staat is om de betere klimmers te volgen. Een probleem: de Baskische klimmer is nu nog te veel een gevaar voor het klassement, gezien zijn beperkte (+1:43) achterstand.

Renners als Max Poole (Team dsm-firmenich), Michael Storer (Groupama-FDJ) en Cristián Rodríguez (Arkéa-Samsic) hoeven zich geen zorgen te maken over hun positie in het algemeen klassement. Deze renners staan al op achterstand en kunnen dus naar hartenlust aanvallen. Het zou ons niks verbazen, mochten we deze coureurs donderdag tegenkomen in de vlucht. Voor Poole is de Vuelta – als eerste grote ronde – vooral een ontdekkingstocht, maar de beloftevolle Brit kan donderdag wellicht al een eerste keer uithalen. Zonder druk. Zonder verwachtingen. Onder de noemer ‘niks moet, alles mag’. Het kan weleens bevrijdend werken.

Storer heeft daarentegen al voldoende bewezen in de Vuelta. Twee jaar geleden was hij een van de revelaties bergop, wat resulteerde in twee ritoverwinningen en winst in het bergklassement. Stijgt de Australische klimmer ook dit jaar weer tot grote hoogte? Storer liet in aanloop naar de Vuelta mooie dingen zien, maar kwam in de eerste etappes al wel een keer ten val. Het is dus even afwachten hoe het is gesteld met de klimmer. Rodríguez kende dan weer geen ideale aanloop naar zijn thuisronde, maar lijkt net op tijd in vorm. We verwachten de Spanjaard zeker van voren, is hij dan ook in staat om het af te maken?

Let donderdag ook op de mannen van Lotto Dstny. Voor de Argentijn Eduardo Sepúlveda is het een mooie dag om in de aanval te gaan, om zo zijn leidende positie in het bergklassement verder te verstevigen. Andreas Kron heeft de smaak te pakken na zijn ritzege in Barcelona, al is de slotklim misschien toch iets te zwaar voor de Deense puncheur. Sylvain Moniquet zal deze rit ook hebben aangekruist en wat mogen we verwachten van de immer onberekenbare Thomas De Gendt? En dan hebben we het nog niet eens gehad over Lennert Van Eetvelt. De beloftevolle Belgische klimmer krijgt hier een mooie gelegenheid om zijn klasse te etaleren.

Mocht een vroege vlucht het halen, dan noteren we ook de namen van Romain Bardet (Team dsm-firmenich), Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic), Kenny Elissonde en Bauke Mollema (Lidl-Trek), Joe Dombrowski en Luis León Sánchez (Astana Qazaqstan), Jesús Herrada (Cofidis), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) en Pierre Latour (TotalEnergies). En een laatste naam die we u niet willen onthouden: Egan Bernal. De Colombiaan staat al op goed vier minuten in het klassement. Trekt de Tourwinnaar van 2019 zijn stoute schoenen aan, op jacht naar ritwinst?

We verwachten niet dat de mannen voor het klassement het donderdag zullen uitmaken voor de dagzege, maar dat wil niet zeggen dat er geen fikse strijd zal losbarsten op de steile slotklim. En wie weet, misschien ligt er toch wel een ritzege voor het oprapen. Dan is het natuurlijk eerst uitkijken naar Remco Evenepoel, die een eerste tik wist uit te delen in Andorra, Primož Roglič en Jonas Vingegaard. Verder waren de verwachte namen Juan Ayuso, João Almeida, Enric Mas en Aleksandr Vlasov in de eerste bergrit bij de pinken.

Ook in de eerste groep met klassementsrenners in Arinsal: jonkies Cian Uijtdebroeks en Lenny Martinez. Verder maakte Sepp Kuss een uitstekende indruk, was Jay Vine zeer sterk en finishte Thymen Arensman niet ver achter de toppers. Geraint Thomas was dan weer een van de verliezers. Kan de Brit donderdag terugslaan?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Lennard Kämna

*** Einer Rubio, Romain Bardet

** Santiago Buitrago, Emanuel Buchmann, Damiano Caruso

* Cristián Rodríguez, Max Poole, Lennert Van Eetvelt, Michael Storer

Weer en TV

In startplaats La Vall d’Uixó is het rond 12.30 uur, als de renners beginnen aan de zesde etappe, droog en vrij warm met een gemiddelde temperatuur van zo’n 26 graden Celsius. Op weg naar de finish in Javalambre blijft het droog en is het verder prima koersweer. De wind zal geen rol van betekenis spelen.

De uitzendingen van de zesde etappe starten om 14.30 uur. Althans, bij Eurosport en Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ toch. Bij Sporza, op VRT1, beginnen ze eraan om 15.50 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.