Jasper Philipsen wil ’topklassieker’ winnen in druk voorjaar: “Ronde van Vlaanderen is ander paar mouwen”

Interview Jasper Philipsen begint zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad aan zijn voorjaar. Een interessant voorjaar, want de renner van Alpecin-Deceuninck zal onder meer voor het eerst aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen. Het doel is om een van de klassiekers te winnen. “Een monument zal misschien nog te hoog gegrepen zijn”, vertelde Philipsen aan de verzamelde pers.

Philipsen zal aanstaand weekend zowel in Omloop Het Nieuwsblad als in Kuurne-Brussel-Kuurne in actie komen. De Limburger heeft dit seizoen nog geen koers gereden, dus is het ook voor hem moeilijk in te schatten waar hij staat. De ambitie is alleszins wel al aanwezig.

Hoe voelt het om het seizoen te starten in de Omloop zonder wedstrijdritme?

“Ja, het is wel spannend. Spannender dan anders in ieder geval. Het is leuk dat we kunnen starten. Er zijn al veel koersen gepasseerd ondertussen. Ik heb die wedstrijden wel gevolgd en dan wordt die drang natuurlijk groter en groter naarmate het seizoen dichterbij komt.”

Vanwaar de keuze om nu pas te beginnen?

“We hebben aan aantal kleine aanpassingen gemaakt. Vorig jaar was het niet top voor ons in het Openingsweekend, dat weet iedereen. In principe zou dit beter moeten zijn. We hebben gedaan wat we moeten doen. Ik heb dus vertrouwen dat we de komende weken zullen kunnen scoren. Wat die kleine aanpassingen waren? Dat gaat over technische zaken zoals de instellingen op hoogte en hoeveel dagen voor de koers we terugkwamen. Dit jaar ben ik iets eerder teruggekomen.”

Ben je dan al klaar om te winnen dit weekend?

“Ik droom daar natuurlijk wel van. Maar om te zeggen dat dat realistisch is, is iets anders. Ik denk dat het zonder die koershardheid op dit niveau wel moeilijk zal zijn. Maar zondag hebben we dan meer kansen. Dat is een wedstrijd waar het meer open is en meer kansen zijn voor renners als ik.”

Heb je na vorig jaar besloten om meer nadruk op het voorjaar te leggen?

“Mijn sterkte ligt nog altijd in mijn sprint. Dat is vorig jaar ook gebleken. Maar het is wel zo dat ik elk jaar een stap wil blijven zetten in de klassiekers. Ik wil kijken hoe ver ik kan komen. Ik denk dat er dit jaar zeker een aantal wedstrijden zijn die ik kan winnen.”

“De Ronde van Vlaanderen is nog een ander paar mouwen. Er zijn heel weinig renners die die koers kunnen winnen. Wedstrijden als Gent-Wevelgem en Milaan-San Remo, afhankelijk van hoe die laatste wedstrijd evolueert, moeten wel binnen mijn mogelijkheden liggen.”

Hoe gaan jullie het aanpakken tegen het sterke blok van Visma | Lease a Bike?

“Ik zal in eerste instantie proberen volgen. Als ik er na de Bosberg (de laatste klim, red.) er nog bij ben, dan is er veel mogelijk. Maar ja, renners als Wout van Aert weten dat ook en zullen de wedstrijden vroeger proberen open te breken. In de finale is het wel wind in de rug, dat is in het voordeel van de aanvallers. Dat maakt het lastiger. Maar ik zie zeker mogelijkheden in de Omloop. Anders zou het dom zijn om te starten.”

Is er een coalitie mogelijk met andere ploegen tegen Visma | Lease a Bike?

“Ik zit nog niet in die WhatsApp-groep (lacht).”

Is een sprint van het peloton of van een uitgedunde groep hét scenario voor jou?

“Solo aankomen zal voor mij moeilijk zijn natuurlijk. Het moet in mijn geval zeker met een sprint gebeuren, waarschijnlijk van een uitgedunde groep. Maar ik heb de Omloop al paar keer gereden en dan heb ik al vaak gehad dat het er op het einde niet meer veel op zat. Het is geen sprint zoals in de Ronde van Frankrijk.”

Mathieu van der Poel is er nog niet bij. Is dit dan een nog grotere kans?

“De kansen zijn in het voorjaar in het algemeen beperkt. We moeten elke kans grijpen die er komt.”

Wanneer kunnen we spreken van een beter voorjaar dan vorig jaar?

“Als ik een klassieker kan winnen. Dat is ook het doel. Dan zou ik heel tevreden zijn. Ik denk dat een monument te hoog gegrepen zal zijn. Maar een klassieker als Gent-Wevelgem, dat is ook een dikke vis.”

In hoeverre is kwantiteit, qua overwinningen, nog belangrijk voor jou?

“Ik denk dat dat op het einde van het seizoen wat belangrijker wordt. Als dat nu belangrijk zou zijn, was ik veel vroeger aan het seizoen begonnen. Nu richt ik me op kwaliteit. Vorig jaar was eigenlijk gelijkaardig. Toen heb ik in het voorjaar ook de topkoersen gereden en er ook een aantal kunnen winnen. Dat waren wel niet de allergrootste wedstrijden, niet de topklassiekers. Dat is dit jaar wel een mooi doel.”

Ze voorspellen zeer slecht weer voor morgen. Arnaud De Lie zei dat hij daar echt op kickt. En jij?

“Ik ben meer een saloncoureur (lacht). Nee, Arnaud is iemand die echt heel sterk is in slecht weer. Hij heeft ook de gabarit om dat te doorstaan. Voor mij kan het in slecht weer twee kanten op. Ik heb al goed gereden in slecht weer, maar ook al slecht.”