Jasper Philipsen zal aanvallend durven koersen in Openingsweekend: “Ga niet puur wachten op sprint”

Video Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel, is Jasper Philipsen dit weekend dé man om naar uit te kijken bij Alpecin-Deceuninck. In zowel de Omloop Het Nieuwsblad als Kuurne-Brussel-Kuurne moet hij de leider van de ploeg worden. “Ik kijk er naar uit om te starten. Alles is goed verlopen de afgelopen maanden en ik ben gemotiveerd om te starten”, zegt hij voor onze camera.

Al worden de twee openingsklassiekers meteen ook de seizoensstart van Philipsen. “Het is altijd moeilijk te zeggen waar je staat. Je hebt geen referentie van op training, geen referentie met de tegenstand. Dat zal morgen duidelijk worden. Maar we hebben goed gewerkt.”

De Omloop is in veel gevallen geen sprinterswedstrijd. “De wind in de rug zal meer in de finale zijn, wat in het voordeel speelt van de aanvallers. En dus niet voor mij, als je ziet wat voor type renner ik ben. Anderzijds wil dat niet zeggen dat het onmogelijk is om de wedstrijd te kunnen winnen.”

“Als ik de ik de benen heb, val ik misschien ook aan. De Omloop moet niet puur afwachten worden voor mij. We moeten de tactiek nog bespreken en er zijn veel scenario’s mogelijk. Maar de benen doen 95 procent van het werk. Het wordt een zwaar parcours en weersomstandigheden. Waarschijnlijk zijn mijn kansen in Kuurne hoger, daar is het naar het einde toe minder lastig en kan een grote groep nog terugkomen.”

Op het programma van Philipsen staan ook de Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race, heeft hij dan anders getraind? “Mijn winter was dezelfde als vorig jaar, ik heb niet extra gefocust op de sprint. Momenteel sta ik nog niet op allerbeste niveau, maar komt de komende weken en maanden wel. Ik voel me alleszins klaar voor de klassiekers.”