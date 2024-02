Wout van Aert wil de koers dragen in het Openingsweekend: “Geen nut om verstoppertje te spelen”

Interview Wout van Aert is dé topfavoriet voor het Openingsweekend. De Belgische renner van Visma | Lease a Bike heeft er een goede Volta ao Algarve opzitten en trekt met vertrouwen naar Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. “We gaan doen wat we altijd doen; de koers hard maken“, aldus de Belgische kopman van de Nederlandse ploeg.

Heeft je zege in Algarve je vertrouwen gegeven?

“Die overwinning niet echt. Die week op zich wel. Ik had het wel nodig om in koers te voelen hoe het nu zat (met zijn vorm, red.). Jaén was ook wel een koers waar ik naar uitkeek. Maar daar mocht het niet zijn (Van Aert kende pech en kwam niet in het stuk voor, red.). Het was dus wel goed dat ik daarna nog vertrouwen kon opdoen in die zware ritten in de Algarve.”

Ze voorspellen zeer slecht weer voor het weekend, is dat een probleem?

“Nee. Dat maakt de koers natuurlijk zwaarder. Maar de voorspellingen zijn al een aantal keren veranderd. Momenteel wordt er toch wat regen verwacht. Dat is sowieso iets wat we in de gaten houden. Ook de temperatuur. Die zal niet al te hoog zijn, dat is ook iets dat de koers zwaarder zal maken.”

Wat gaat de aanpak van de ploeg zijn?

“Met de ploeg waarmee we aan de start staan, kunnen we ons niet verbergen. We moeten durven uitspreken dat we twee keer de koers willen winnen. Dat zal heel moeilijk zijn, maar dat moet wel de ambitie zijn.”

Er kunnen misschien wel zes van de zeven renners in de selectie winnen. Is dat enkel en alleen een voordeel?

“Dat is zeker een voordeel. We hebben de kwaliteit om de koers te dragen. Daarom heeft het ook niet veel nut om nu verstoppertje te gaan spelen.”

Jullie hebben dit weekend geen sprinter.

(Steekt vinger in de lucht) “Ik kan ook sprinten. Nee, ik weet wat je bedoelt. We zullen de koers hard maken. Dat is ons plan. Maar dat is altijd onze manier van koersen. Met Christophe Laporte en mij hebben we wel gewoon twee snelle jongens achter de hand. Dat is fijn. Christophe is zeker een van de favorieten. De andere ploegen zullen van hem af willen geraken.”

Wie vrees je nog?

“Goh. Matej Mohorič is zeker een van die renners. Tom Pidcock was ook heel goed in Algarve. Tim Wellens ook.”

Wat denk je van Julian Alaphilippe?

“Ik houd altijd rekening met iemand die zo sterk is. De afgelopen jaren was hij misschien een tikkeltje minder in de klassiekers. Maar hij blijft altijd een van de renners die we in de gaten houden. Dat hij nu extra geprikkeld is door de uitspraken van Patrick Lefevere? Daar ga ik me van weghouden. Bij sommige jongens werkt dat, bij anderen niet.”

Je gaat zondag voor de eerste keer Kuurne-Brussel-Kuurne rijden. Ik kan me niet inbeelden dat je daar stress van krijgt?

“Nee, dat niet. Maar het is wel een parcours dat ik absoluut niet goed ken. Zeker het deel over de Waalse wegen niet. Het zal dus een leuke en nieuwe uitdaging zijn. In het verleden lieten we Kuurne vaak schieten om fris naar de Strade te gaan. Maar met de hoogtestage die er nu aankomt heb ik gevraagd om naast de Omloop ook Kuurne te doen.”

Speelt die hoogtestage nu al in je hoofd?

“Nee, ik ben nog niet met die hoogtestage bezig. De opbouw van mijn seizoen is ook wel een stuk gericht op het Openingsweekend. We hebben hier naartoe gewerkt om zo goed mogelijk te zijn. Die hoogtestages zullen me in principe nog beter maken, maar ik denk dat ik al hard gewerkt en dat ik klaar ben voor het weekend.”