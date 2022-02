Jan Tormans: “Zelfs als renners niet mee instappen, gaat project met Lefevere door”

Interview

Jan Tormans, sponsor van het Tormans CX, gaf ons zaterdag wat duiding over de nakende samenwerking met Quick-Step-Alpha Vinyl. Het betreft een development team, met een crossploeg en de jeugd daaronder, zegt hij. En die samenwerking komt er hoe dan ook. “Al heeft Hans van Kasteren de sleutel in handen of dat met of zonder mijn huidige renners is.”

Eerder deze week las u al over de plannen van Jan Tormans, die met zijn crossteam afscheid neemt van Intermarché-Wanty Gobert. De Kempenaar zou zijn wagonnetje aan Quick-Step-Alpha Vinyl aanhaken. Intermarché-Wanty Gobert reageerde al, net als Hans van Kasteren. Hij is de manager van de vier renners die Tormans wil meenemen naar Lefevere. Zaterdag in Maldegem spraken we ook met Jan Tormans zelf.

Kan jij ons iets meer vertellen over jullie plannen?

“De bedoeling is een project op te starten, onder de vleugels van Quick-Step-Alpha Vinyl. Dat gaat over een development team, een cross- en vrouwenteam (NXTG, waarmee Lefevere eerder reeds een samenwerking aankondigde, red), met daaronder een sterk jeugdteam (het huidige Acrog-Tormans Balen BC, red). Van daaruit gaan we talenten opleiden en kansen bieden. Het is echt iets mooi.”

Bedoeling is dat Quinten Hermans, Corné van Kessel en de jongeren Joran Wyseure en Emiel Verstrynge mee de stap zetten. Maar manager Hans van Kasteren, hun manager, beweert dat hij nog geen voorstel kreeg. Dat je de volgorde niet respecteert…

“Hans is… een beetje een deugniet. Ik zit nog niet zo lang in de wielersport, dus ik ken hem nog niet zó goed. Maar hij heeft de vier betreffende renners een volmacht laten tekenen, zodat hij ermee kan gaan waar hij wil. Dat vind ik erover. Dat doe je niet met jonge gasten. Jammer dat dat gebeurd is.”

Wat is het gevolg daarvan?

“Dat Hans de sleutel in handen heeft. En dat vind ik niet correct. Oké, ik werk vanuit de jeugd, en als we elk jaar één of twee toppers naar boven brengen… Ik kan ze niet allemaal houden. Maar met deze vier zou ik graag verder werken. We vormen, samen met Bart Wellens en de rest van onze entourage, een familie. Maar zoals Hans nu handelt, dat zijn dingen waarvoor ik uit het voetbal ben weggegaan, namelijk makelaars die de boel in handen nemen. Waarbij het sportieve niet meer primeert.”

Staan de renners achter jou en jouw project?

“Ik denk dat wel, ja. Die mannen zijn gelukkig bij mij. Dat merk je wel, denk ik.”

Waarom kreeg Van Kasteren nog geen voorstel van Lefevere?

“Patrick heeft voldoende ervaring en is slim genoeg om te weten wat hij moet doen. Daar wordt aan gewerkt.”

Wat als Hermans en co niet mee instappen?

“Dan nog gaat ons project gewoon door. Dat zou wel bijzonder jammer zijn, omdat ik die familie graag zou samenhouden. En ik ga er vanuit dat dat gaat lukken. Maar ook zonder hen, doen we verder. Er zijn crossers genoeg op deze wereld.”

Laurens Sweeck is eind 2022 einde contract. Toon Aerts ook… Zijn dat opties?

“We moeten niet op de zaken vooruitlopen. Maar Sven Nys (manager van Baloise-Trek, red) heeft me al gevraagd om van Toon Aerts af te blijven. Dat respecteer ik.”