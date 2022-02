Intermarché-Wanty Gobert reageert: “Ook wij gaan door met ons veldritproject”

Bij Intermarché-Wanty Gobert zijn ze niet verrast van het nieuws dat sponsor Tormans vertrekt. Maar Maxime Segers, COO van het overkoepelende Continuum Sports, bevestigt aan WielerFlits dat dit niet betekent dat hun veldritproject stopt. “Het is niet omdat de sponsor vertrekt, dat ook alle renners vertrekken.”

“We zijn in januari 2020 gestart met een veldritploeg, met Tormans als sponsor. Met dat project gaan we sowieso verder”, vertelt Segers. “Een aantal renners ligt nog onder contract tot eind 2022, anderen tot eind februari 2023. Het is de bedoeling om de komende periode met hen te praten over een eventuele verlenging.”

“We menen dat bijvoorbeeld Quinten Hermans zich ook bij ons verder kan ontwikkelen. Dat geldt ook voor de anderen, zoals Jonas Wyseure of Emiel Verstrynge. Daarnaast lopen er onderhandelingen met sponsors – huidige én potentiële nieuwe – om te bekijken hoe de toekomst er op commercieel vlak uitziet.”

Segers geeft nog mee dat naast het veldritteam ook het opleidings- en vrouwenproject verder wordt uitgewerkt. “Dat Tormans vertrekt, hebben we intussen begrepen. Maar het vertrek van een sponsor tast onze bestaande structuur niet aan. We hebben dan wel niet de budgetten van de grote WorldTour-teams, vanuit onze opleiding zetten we toch al wat neer. Wie had in september gedacht dat we nu zowel de Belgische – als de wereldkampioen bij de beloften in onze rangen zouden hebben?”