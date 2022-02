Rennersmakelaar Van Kasteren dropt bom onder deal Tormans CX – Quick-Step-Alpha Vinyl

De veldritwereld wacht met ongeduld op een officiële bevestiging van de samenwerking tussen Quick-Step-Alpha Vinyl en Jan Tormans, sponsor van het Tormans CX-team, dat zich gaat afscheiden van Intermarché-Wanty Gobert. Maar komt die er wel? “De tijd dringt”, zegt Hans van Kasteren, manager van Quinten Hermans, Corné van Kessel, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure. “Ik denk dat Jan Tormans de volgorde van werken even uit het oog is verloren.”

Dat het nog een kwestie van details was, vertelde Jan Tormans ons even geleden over de nakende deal met Quick-Step-Alpha Vinyl. Het nieuws zou spoedig geofficialiseerd worden. WielerFlits beet zich de voorbije dagen vast in het dossier en stelt toch een paar opmerkelijke dingen vast. En dat doet ook Hans van Kasteren, makelaar van de vier ‘kopstukken’ van de Tormans-crossploeg: Quinten Hermans, Corné van Kessel, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure.

Een eerste lichtje ging branden toen Maxime Segers, COO van Intermarché-Wanty Gobert, ons duidelijk maakte dat ook zij – ondanks het vertrek van Tormans – doorgaan met hun veldritproject. Detail: Segers vertelde erbij dat er ook onderhandeld wordt met de renners om hun contract te verlengen.

“Ik kreeg nog geen voorstel”

Dat betekent dus dat niet Tormans, noch Lefevere, reeds een overeenkomst heeft met bovenvermeld kwartet. “En die zekerheid is er vandaag zeker niet”, bevestigt Hans van Kasteren aan WielerFlits. “Maar jullie (de media, red) schrijven dat die deal al rond is, hé. Ik heb dat niet gezegd. Ik heb van Patrick Lefevere nog geen voorstel gekregen voor mijn viertal. Zou het kunnen dat Jan Tormans de volgorde niet zo goed kent?” En een beetje voor zijn beurt sprak over de deal, met andere woorden.

“Kijk”, zegt Van Kasteren. “Hermans en Van Kessel zijn pas eind dit jaar einde contract. Maar het is de bedoeling dat wereldkampioen Wyseure en Belgisch kampioen Verstrynge, die nu een beloftenstatuut hebben, zo snel mogelijk prof worden. Noodzakelijk om een degelijk wegprogramma te kunnen rijden in functie van volgende winter. Ik wil niet dat die jongens achterop lopen tegenover bijvoorbeeld een Thibau Nys.”

1 maart

“En met zo snel mogelijk, bedoel ik 1 maart 2022. Dat is binnen drie weken”, zegt Van Kasteren. Nog opmerkelijk, de Nederlander geeft aan dat de vier graag samen zouden blijven. En dat hij intussen met anderen onderhandelt. “Met Intermarché-Wanty Gobert uiteraard, maar met nog anderen. Trouwens, ik lees of hoor niets over de mening van de renners zelf. Ook naar hen zou wel een keertje geluisterd mogen worden, vind ik.”

Stel dat er niet snel een opening komt vanuit de hoek van Lefevere, kunnen we ons de vraag stellen wat overblijft van het Tormans CX-team als dit viertal niet mee in het verhaal Quick-Step – Tormans stapt. Misschien hoeft het voor Lefevere dan ook niet meer? Die laatste verkiest voorlopig nog steeds om geen commentaar te geven. “Geen nieuws”, klinkt het. Geef toe, we kennen Lefevere nu ook niet als iemand die zich snel onder druk laat zetten. Wordt ongetwijfeld vervolgd…