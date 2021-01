Jan Janssen over beslissing Tom Dumoulin: “Dit slaat in als een bom”

“Wat? Dat meen je niet?” Jan Janssen schrikt als hij het nieuws hoort over Tom Dumoulin, die heeft besloten om zijn fiets tijdelijk aan de kant te zetten. “Ja, het is een verrassing. Maar nu ik het even op me laat inwerken: áls je het van iemand verwacht, dan is het eigenlijk wel bij Tom”, zo vertelt de Tourwinnaar van 1968 in gesprek met het AD.

Dumoulin besloot in samenspraak met zijn ploeg Jumbo-Visma om voor onbepaalde tijd met onbetaald verlof te gaan. “Ik wil het graag heel goed doen voor heel veel mensen, maar daardoor ben ik het afgelopen jaar een beetje mezelf vergeten. Daar werd ik langzaam ongelukkig van. Vandaar dat ik er een tijdje tussenuit ga”, is Dumoulin openhartig.

Janssen begrijpt de gevoelens van zijn jongere landgenoot, zo blijkt uit een telefoongesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik heb ook periodes gehad dat ik dacht: wat doe ik hier nog op die fiets. Ik gooi dat ding gewoon in de sloot. Altijd maar moeten presteren, dat is heel zwaar voor een mens. Het volk ziet alleen die sterke renner aan de buitenkant, niet de zwaktes aan de binnenkant.”

“Tom rijdt al anderhalf jaar achter zichzelf aan”

“Tom rijdt al anderhalf jaar achter zichzelf aan. We zien niet meer de Tom Dumoulin die zo goed was in de Giro d’Italia en later ook in de Tour de France. Hij is een beer van een vent en na de eerdere fysieke ongemakken lichamelijk weer heel sterk. Maar in zijn hoofd zit het niet goed. Dat breekt hem nu op.”

De inmiddels 80-jarige Janssen hoopt dat Dumoulin zichzelf weer kan terugvinden, om vervolgens opnieuw de aansluiting te maken met de wereldtop. “Maar dat wordt niet eenvoudig voor hem. De jeugd komt er als een razende aan. Sommige van de jonge knapen zijn al beregoed. Ik hoop vooral dat het goed met hem gaat en dat we volgend jaar de oude Tom weer zien.”

Zoetemelk: “Hopelijk komt hij terug, want ik zie hem graag fietsen”

Joop Zoetemelk, die in 1980 als tweede Nederlander de Ronde van Frankrijk wist te winnen, spreekt van een ‘dapper besluit’. “Ik vind het moeilijk om voor hem te spreken, omdat alleen Tom weet wat hij precies voelt. Als hij dit de goede keuze vindt, dan kan ik daar alleen maar respect voor hebben. Hopelijk komt hij terug, want ik zie hem graag fietsen”, zo citeert het AD.