Tom Dumoulin neemt tijd voor zichzelf: “Ik was mezelf een beetje vergeten”

Tom Dumoulin heeft besloten voor onbepaalde tijd met wielrennen te stoppen. “Ik wil het graag heel goed doen voor heel veel mensen, maar daardoor ben ik het afgelopen jaar een beetje mezelf vergeten. Daar werd ik langzaam ongelukkig van. Vandaar dat ik er een tijdje tussenuit ga.”

“Ik voel al een behoorlijke tijd, maanden, misschien al een jaar eigenlijk, dat ik heel moeilijk weet hoe ik mijn weg moet vinden als Tom Dumoulin de wielrenner”, vertelt de Nederlandse renner in een video van zijn ploeg Jumbo-Visma. “Met de druk die erbij komt kijken, de verwachtingen van verschillende partijen. Ik wil het heel graag heel goed doen voor heel veel mensen, maar daardoor ben ik het afgelopen jaar een beetje mezelf vergeten. Wat wil ik eigenlijk, wat wil de mens Tom Dumoulin met zijn leven op dit moment? Dat is een vraag die al heel diep van binnen al een paar maanden aan het opborrelen is en ik krijg eigenlijk de tijd niet om die vraag te beantwoorden.”

Het leven als profrenner gaat immers maar door. “Maar die vraag zit er wel en ik kreeg steeds de tijd niet om die vraag eigenlijk te beantwoorden. Wat wil ik nou? Wil ik nog wielrenner zijn? Zo ja, hoe? Als ik de Tour wil winnen, hoe wil ik daarnaartoe werken? En nu heb ik het gevoel dat ik dat zelf even niet meer weet en dat ik die vragen steeds bij anderen neerleg om het maar voor iedereen goed te doen. Maar dat levert het resultaat niet op en dat levert in de eerste plaats ook mijn geluk niet op. Dus ik werd er gewoon langzaam ongelukkig van. Dat is gewoon zonde. Dus vandaar dat ik er een tijd tussenuit ga en wie weet waar het toe leidt.”

‘Rugzak van 100 kilo’

De winnaar van de Giro d’Italia 2017 wil de komende tijd in ieder geval veel praten en bellen met mensen. “Ik ga veel nadenken, wandelingetjes maken met de hond en op zoek naar: wat wil ik als mens met de fiets? Wat wil ik met mijn leven? Ik heb gisteren het besluit genomen. De ploeg steunt me daarin en het voelt goed. Het voelt alsof een rugzak van 100 kilo af is gegaan. Ik werd meteen vrolijk wakker. Het voelt zo goed dat ik eindelijk het besluit heb genomen om even tijd te nemen voor mezelf.”

Dumoulin voelt zich niet verdrietig om zijn beslissing. Hij kan zich voorstellen dat veel mensen het onbegrijpelijk vinden. “Maar daar heb ik me te lang van alles van aangetrokken, wat mensen ervan vinden. Het wordt een keer tijd dat ik voor mezelf op een rijtje krijg wat ík wil. Weet je, uiteindelijk zijn al die mensen, en de mensen in de ploeg, mijn ploeggenoten en vooral ikzelf, helemaal niet erbij gebaat dat ik nu blijf aanmodderen en dan uiteindelijk twaalfde word in de Tour, dan op de Olympische Spelen vijfde word. Daar hebben we ook niets aan. Dat aanmodderen doe ik al te lang met die twijfels in mijn achterhoofd.”

“Een aantal jaar geleden heb ik heel mooie resultaten gehaald en ben ik voor eens en altijd ‘Tom Dumoulin, de grote Nederlandse wielrenner’ geworden. Daar hebben mensen veel verwachtingen bij. Als topsporter zijn je eigen verwachtingen al heel moeilijk om te managen. Dan kun je zeggen ‘Joh, leg het lekker naast je neer, wat hebben zij ermee te maken’, maar uiteindelijk vind ik dat toch moeilijker dan ik had verwacht. Misschien wil ik nog wel wielrenner zijn, maar dan is het wel belangrijk dat ik me veel minder ga aantrekken van wat andere mensen daarvan vinden.”