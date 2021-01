Van Aert over nieuws Dumoulin: “Hoop dat dit een beslissing is om sterker terug te komen”

Ook voor Wout van Aert kwam het nieuws over het tijdelijke stoppen van Tom Dumoulin als een verrassing. “Maar wel een mindere verrassing dan voor de buitenwereld. Hij heeft een moeilijk jaar achter de rug en heeft er lang tussenuit gelegen. Het ging vorig jaar met ups en downs”, zo vertelt de Belgisch kampioen in het flashinterview.

Vanochtend hoorde Van Aert pas over de keuze van zijn ploeggenoot. “Toen heeft hij de knoop doorgehakt. Ik denk dat het een weloverwogen beslissing is geweest. Het zou jammer zijn als zo een grote renner via de achterdeur vertrekt.”

“Ik hoop voor hem dat dit een beslissing is om sterker terug te komen”, gaat Van Aert verder. “Het is een moeilijke vraag of ik zijn stoppen kan begrijpen, omdat ik zelf goed in mijn vel zit. Ik fiets graag, dan kan ik moeilijk begrijpen dat iemand zijn plezier kwijtraakt. Iedereen heeft moeilijke periodes. Daar moeten we respect voor hebben. Ik hoop voor hem dat dit geen einde is in ieder geval.”

Tevreden met de cross

In de Flandriencross kwam Van Aert goed voor de dag. Op een parcours dat naar eigen zeggen niet voor hem op maat was eindigde hij als tweede achter Mathieu van der Poel. “Ik ben tevreden, want ik heb het maximale eruitgehaald.”

“Ik maakte veel fouten en reed tegen de limiet. Op dit parcours kon ik mijn capaciteiten niet echt kwijt. In de eerste anderhalve ronde heb ik het laten liggen, denk ik. Ik probeerde mee te zijn, maar dat lukte niet en is mijn eigen schuld. Ik was verrast door de agressiviteit van mijn collega’s.”

“Toen Van der Poel ging lag ik in vijfde positie. Dat was te ver. Ik heb het kloofje niet meer kunnen dichten, al was het zaak voor mij om de goede lijnen te rijden en de druk hoog te houden. Ik kwam net niet dicht genoeg om erin te geloven, Mathieu is beter op dit soort parcoursen”, eindigt hij.