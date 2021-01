Tom Dumoulin vroeg zelf om gesprek met staf Jumbo-Visma

Tom Dumoulin heeft vrijdag aan het begin van de avond zelf om een gesprek gevraagd met de technische staf van de ploeg. Teammanager Richard Plugge, sportief manager Merijn Zeeman, hoofdtrainer Mathieu Heijboer en teamarts Peter Verstappen gingen op zijn initiatief in het Golf Hotel in Alicante met hem in een ruimte zitten. Daar vertelde Dumoulin dat de twijfels om op deze voet door te gaan overheersten.

“Je proefde in het begin van het gesprek nog een beetje de twijfel, maar zijn boodschap was duidelijk dat hij op deze manier eigenlijk niet meer wilde fietsen”, geeft Merijn Zeeman aan bij WielerFlits. “Tom voelde zich al een lange tijd niet meer happy als de wielrenner Tom Dumoulin.”

“Waar andere renners genoten en straalden van dit trainingskamp bij zonnige temperaturen van 20 graden Celsius, miste je bij hem de vreugde. Het vooruitzicht dat hij na dit trainingskamp na enkele dagen rust weer wekenlang onderweg was voor een hoogtestage en vervolgens de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo te rijden, zag hij niet zitten. Dat wilde hij niet.”

Het besluit van Dumoulin kwam voor Zeeman als een verrassing. “Als je mij voor dit trainingskamp had gezegd dat Tom halverwege naar huis zou gaan om zijn loopbaan tijdelijk te stoppen dan had ik je niet geloofd. Dat hij twijfels had, was ons natuurlijk al lang duidelijk. Dit speelt al langer dan een jaar. Tijdens zijn eerste trainingskamp bij onze ploeg in Girona in december 2019 zat hij super in zijn vel. Hij genoot van alles en straalde de hele dag. Hij was dat kamp ook veruit de beste renner van de ploeg.”

De ploeg vloog vervolgens terug naar Nederland voor de ploegenvoorstelling in Amsterdam. “Daags voor die presentatie heeft Tom waarschijnlijk iets verkeerds gegeten en is hij ziek geworden. Vanaf dat moment is hij blijven kwakkelen. Op het trainingskamp in januari 2020 in Alicante was hij opnieuw fysiek niet helemaal in orde en moest uiteindelijk eerder naar huis gegaan.”

“Vervolgens speelden de parasieten in de darmen op. In de daaropvolgende eerste Corona-lockdown heeft hij mentaal echt heel diep gezeten. Toen heeft hij het al heel moeilijk gehad. Wij hebben in die periode ook professionele hulp geregeld om hem hierbij te helpen. Richting het trainingskamp in Tignes en vervolgens Tour de l’Ain, Dauphiné en Tour de France wist hij zich gelukkig weer op te trekken.”

Wens om terug te keren

Zeeman benadrukt dat Dumoulin vrijdagavond met de technische staf gezamenlijk tot de conclusie kwamen dat deze ‘break’ het beste voor de winnaar van de Giro d’Italia van 2017 is. “Hij werd niet meer gelukkig van dit leven. Het gaat om zijn geluk. Het enige dat telt, is zijn welzijn. Tom heeft nadrukkelijk gezegd dat hij heel graag wil terugkeren bij dit team op het moment dat hij weer zin in het fietsen heeft. Daar staan wij natuurlijk voor open. Wij willen hem helpen daar waar het mogelijk is.”

Of Dumoulin ooit weer terugkeert in het peloton, durft Zeeman niet te zeggen. “Je moet daar nu geen tijdslimiet op plakken. Dat werkt niet. Pas als hij volledig tot rust is gekomen en afstand van de wielerwereld heeft genomen, kan hij aangeven wat hij verder met zijn leven wilt.”

“Natuurlijk hopen wij dat het heilige vuur dan weer bij hem gaat branden. Dat het gaat borrelen in zijn lij dat hij wilt terug keren. Het is immers zonde dat iemand met zoveel talent, die tot de besten van de wereld hoort, daar nu geen gebruik van maakt. Het belangrijkste is nu echter dat Tom zich weer gelukkig gaat voelen. Dat hij na die beslissing vrijdagavond de volgende ochtend met een glimlach wakker werd en met een opgelucht gevoel terug naar Nederland keerde, is momenteel het allerbelangrijkste.”