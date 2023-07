‘Italianen Bagioli en Consonni in navolging van Milan op weg naar Lidl-Trek’

In april meldde WielerFlits al dat Jonathan Milan getekend heeft bij Lidl-Trek, maar nu lijken meer Italianen de stap naar het Amerikaanse WorldTeam te maken. Volgens La Gazzetta dello Sport-journalist Ciro Scognamiglio zijn Andrea Bagioli en Simone Consonni dichtbij een overeenkomst met de opvolger van Trek-Segafredo.

Bagioli (24) werd in 2020 prof bij Deceuninck-Quick-Step en rijdt nog altijd voor de ploeg van Patrick Lefevere. Dit jaar werd hij achtste in de Brabantse Pijl en zesde in de Amstel Gold Race. In 2021 won hij de Drôme Classic, een jaar later was hij de beste in de slotrit van de Ronde van Catalonië.

De 28-jarige Consonni verdedigt al vier jaar de kleuren van Cofidis. Daarvoor kwam hij uit voor UAE Emirates. De snelle Italiaan, die ook op de baan actief is, boekte tot nog toe drie profoverwinningen, waarvan eentje in 2023. In de slotrit van de Saudi Tour klopte hij dit jaar onder meer Dylan Groenewegen.

Lidl-Trek roert zich nadrukkelijk op de transfermarkt. Naast Bagioli en Consonni, zou ook Sam Oomen op het punt staan een contract te tekenen bij het WorldTeam. Dat meldden meerdere bronnen aan WielerFlits.

