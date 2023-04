Jonathan Milan koerst vanaf 2024 voor Trek-Segafredo

Jonathan Milan gaat na drie jaar Bahrain Victorious verlaten. De 22-jarige Italiaanse krachtpatser brak vorig najaar door en verlengde daarop zijn contract bij zijn huidige ploeg met één jaar. Intussen zijn ook andere teams in de markt geraakt. Milan heeft daarop besloten te tekenen bij Trek-Segafredo.

La Gazzetta dello Sport-journalist Ciro Scognamiglio meldde dinsdag al dat er voor Milan geen contractverlenging inzit bij Bahrain Victorious en dat Trek-Segafredo een serieuze optie is. Bronnen bevestigen aan WielerFlits dat de deal al rond is. Voor hoe lang de boomlange sprinter c.q. tijdrijder getekend heeft, is nog niet duidelijk.

Milan won vorig najaar twee ritten en het puntenklassement in de CRO Race, terwijl hij dit voorseizoen in de Saudi Tour nog Dylan Groenewegen klopte. De Italiaan beschikt dus over een krachtige sprint, terwijl de Amerikaanse formatie van Luca Guercilena er daarvan maar weinig heeft.

Een goede match, al zouden we Milan tekort doen door hem louter als sprinter te bestempelen. Milan is ook wereldtop op de baan. Zo is hij vice-wereldkampioen individuele achtervolging en samen met Filippo Ganna, Simone Consonni en Francesco Lamon Olympisch kampioen ploegenachtervolging.

