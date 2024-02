zaterdag 3 februari 2024 om 19:56

‘Investeringsfonds Saoedi-Arabië wil circa 250 miljoen euro in nieuwe wielercompetitie steken’

Het Public Investment Fund (PIF) van Saoedi-Arabië wil een enorm bedrag pompen in een nieuwe wielercompetitie. Dat hebben drie bronnen laten weten aan persbureau Reuters. Het zou gaan om een potentiele investering van circa 250 miljoen euro.

Het gerucht ging al langer dat een vermogende geldschieter uit Saoedi Arabië zou willen investeren in ONE Cycling, een nieuwe formule die het wielrennen rendabeler moet maken door onder andere wijzigingen in de kalender. Nu melden bronnen aan Reuters dat SRJ Sports Investments, dat vorig jaar opgericht is als onderdeel van PIF, aan het onderhandelen is met verschillende grote Europese wielerploegen.

Volgens Reuters is de verwachting dat SRJ de commerciële kant van de deal binnen twee maanden afrondt. Een bron heeft aan het persbureau laten weten dat SRJ op een veiling enkele andere investeerders heeft afgetroefd. Amaury Sports Organisaton (ASO), de organisator van onder andere de Tour de France, en RCS Sports, de organisator van onder meer de Giro d’Italia, zouden niet betrokken zijn bij de besprekingen. Het is niet duidelijk of zij zich nog aansluiten bij het project.