zaterdag 6 januari 2024 om 19:40

Richard Plugge geeft uitleg over ONE Cycling: “Jeugd komt niet afgestormd op Vingegaard en andere toprenners”

Richard Plugge is niet alleen ploegmanager van Visma | Lease a Bike, maar ook een van de drijvende krachten achter ONE Cycling. Deze nieuwe formule moet wielrennen rendabeler maken. In gesprek met WielerFlits vertelde Plugge onlangs dat het project momenteel stil ligt, maar deelde hij al wel enkele van zijn ideeën. Nu heeft hij in een interview met De Tijd nog wat meer informatie gegeven.

“De opzet van ONE Cycling is vooruitblikken naar waar we over tien jaar willen staan”, aldus Plugge. “In het wielrennen blijft de strijd buiten de koers gewoon doorgaan tussen de teams en hun management. We beseffen onvoldoende dat onze tegenstanders niet de andere teams of organisatoren zijn, maar alle andere vormen van entertainment. Die strijden onderling steeds harder om de aandacht van de tv-kijker.”

“Onze echte concurrenten zijn de Champions League, het golf, het American football, het basket in de VS, de formule 1 en de vechtsport. Dat laatste merken we hier goed met een fenomeen als Jake Paul (een bokser die een relatie heeft met schaatsster Jutta Leerdam, red.). Op hem komen gillende jonge fans af. Die jeugd komt niet afgestormd op onze Jonas Vingegaard of andere toprenners. Dat wil ik veranderen.”

Herkenbaarheid en formats

Om die verandering te bewerkstelligen, zijn ‘herkenbaarheid en formats’ cruciaal, aldus Plugge. “We moeten naar een duidelijke kalender met een beperkt aantal wedstrijden waarin de beste renners tegen elkaar rijden. Nu zijn er meer dan 180 wedstrijddagen in de World Tour. In al die koersen is het continu een in- en uitstroom van renners, wat het een pak moeilijker maakt om er bij het grote publiek celebrity’s van te maken. Sterren zijn cruciaal om relevant te zijn als grote sport.”

Plugge wil van het wielrennen een soort Formule 1 maken, bevestigt hij. “Met een beter afgelijnde kalender los je al het groeiende probleem op van veilig wedstrijden te organiseren. Een eengemaakt circuit, dat dan hopelijk een groter merk wordt, zal helpen ook buiten de teams sponsors te lokken. Zoals vandaag Heineken in de formule 1 en de Champions League. Of Aramco in de formule 1. Die organisaties verkopen ook onder één vlag merchandising, nog los van de teams.”

“Even belangrijk: via een bundeling van mediarechten zouden we veel meer kunnen verdienen. (…) Ik zie de grote races, zoals de Tour en de Giro, drie weken lang opereren als hypermediabedrijven met een stroom aan tweets en filmpjes. En na de koers stort het weer in. Laat ons dat toch samen doen, zodat het wielrennen een 24 uursmediafabriekje wordt. Dat zou ons helpen groeien als merk.”

ASO en UCI

In het interview met De Tijd ging Plugge ook nog in op de rol van de Internationale Wielerunie (UCI) en de ASO, organisator van onder andere de Tour de France. “Ik voel een sense of urgency, ook bij ASO. Het klopt dat de Tour in een eerste fase – als het in een circuit deel wordt van een groter concept – iets aan waarde zal inboeten. Maar op termijn profiteert ASO mee, omdat het wielrennen in zijn geheel groeit. En de andere wedstrijden winnen sowieso aan waarde, omdat ze als onderdeel van het eengemaakte circuit belangrijker worden.”

Ook voor de UCI zitten er volgens Plugge voordelen aan ONE Cycling. “Het wielrennen zal een koepel nodig blijven hebben om de regels te maken en jury te spelen. Maar de UCI is geen commerciële organisatie. De bond zou er zelf ook niet slechter van worden als het WK in een eengemaakt circuit komt. Zoals de automobielfederatie FIA er financieel niet slechter van is geworden dat de formule 1 ooit is uitbesteed aan een commercieel bedrijf, eerst via Bernie Ecclestone en nu Liberty Media van John Malone.”