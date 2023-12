Youri IJnsen • zaterdag 23 december 2023 om 12:10

Richard Plugge: “ONE Cycling ligt helaas al een tijdje stil”

Video Naast algemeen directeur van Visma | Lease a Bike is Richard Plugge ook druk met andere zaken in het wielrennen. Een van die projecten is ONE Cycling, een nieuwe formule die volgens verhalen moet uitrollen binnen het wielerseizoen met een reeks prestigieuze wedstrijden. Met naar verluidt een vermogende geldschieter uit Saoedi Arabië. Veel is er nog niet over bekend. En dat kan best weleens zo blijven. “Het wielrennen staat onder druk”, vertelt Plugge aan WielerFlits.

De Britse krant The Guardian schreef eerder dat Plugge samen met Soudal-Quick-Step-eigenaar Zdenek Bakala de grote initiator is van ONE Cycling, maar dat mensen binnen bijvoorbeeld INEOS Grenadiers en EF Education-EasyPost het initiatief ook steunen. De teammanager van Visma | Lease a Bike wil er aanvankelijk niet al te veel over kwijt. “Ik kan er niet zo heel veel over vertellen, omdat daar op dit moment politiek niet zo heel veel gebeurt. En helaas ligt dat al een tijdje stil.” Toch gebruikt Plugge het moment om beter uit te leggen wat het project nu precies inhoudt.

“Het heet niet voor niets ONE Cycling”, begint Plugge. “We willen iedereen daarin meenemen. Het is geen Breakaway League of elite clubje, wat ik weleens heb gelezen hier of daar. Maar voor het wielrennen ligt er een groot probleem in de toekomst. Daarvoor moeten we kijken naar buiten de sport. Onze tegenstanders zijn niet organisatoren of andere teams, aan de onderhandelingstafel. Dat zijn voetbal, Formule 1 en NFL, noem het maar op. Plus alle overheidsingrepen her en der in diverse landen, waardoor het wegwielrennen best wel onder druk staat. Om die problemen aan te pakken, denk ik dat we als teams en koersorganisatoren moeten samenwerken aan de toekomst.”

Plugge stelt dat hij ook daarom is gekozen als voorzitter van de AIGCP, de vereniging die de belangen van de profploegen vertegenwoordigd. “Het belangrijkste voor mij is altijd geweest om het samen te doen. Laten we zeggen dat we over tien jaar nog steeds Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië willen rijden, misschien zelfs nieuwe wedstrijden kunnen toevoegen. Wij als teams kunnen geen koersen rijden zonder organisatoren. Maar andersom kunnen zij niet organiseren als wij niet rijden. Ik zie dat als een geheel, we zoeken dus eenheid. En daarom ONE Cycling. Het zou mooi zijn als we dat voor de volgende WorldTour-cyclus in 2026 realiseren.”

Super League in het voetbal

Donderdag deed het Europese Hof een belangrijke uitspraak. Grote voetbalclubs wilden een gesloten, lucratieve competitie opzetten: de Super League. De UEFA wilde dat verbieden middels forse straffen, maar het Europese Hof stelde de teams in het gelijk. Dit schept een precedent die zeer nadelig is ten opzichte van overkoepelende sportorganen, zoals de UCI. “Zoiets is niet wat ik nastreef”, benadrukt Plugge. “We hebben een WorldTour. Voor mij is het belangrijkste dat we in de gaten hebben met elkaar dat het wielrennen onder druk staak, in West-Europa met name. Niet zo zeer omdat er geen fans zijn, want die zijn er massaal. Wielrennen is een grote sport. Alleen is het soms heel ingewikkeld om iets voor elkaar te krijgen. Laten we daarin de handen ineen slaan.”