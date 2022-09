‘INEOS Grenadiers onderzoekt directe transfer van Remco Evenepoel’

De Britse topploeg INEOS Grenadiers onderzoekt momenteel alle mogelijkheden om wereldkampioen Remco Evenepoel per direct over te nemen van Quick-Step-Alpha Vinyl. Dat meldt Velonews, dat zich baseert op goede bronnen. De kersverse Belgische wereldkampioen tekende vorig jaar nog een vernieuwd contract dat hem tot eind 2026 aan Patrick Lefevere verbindt.

INEOS-eigenaar Jim Ratcliffe zou naar verluidt wanhopig op zoek zijn naar een potentiële Tourwinnaar die onmiddellijk succes kan leveren. Evenepoel won onlangs zowel de Vuelta a España als het wereldkampioenschap op de weg in Australië. Hij zou bij de Britten het verlies van onder meer ronderenners Richard Carapaz en Adam Yates moeten opvangen.

Quick-Step-Alpha Vinyl-teambaas Lefevere heeft aan de Amerikaanse website onthuld dat Dave Brailsford, de teambaas van INEOS Grenadiers, een bericht stuurde na de overwinning van de Belgische renner in de Vuelta a España. “Het is eenvoudig”, legt Lefevere uit. “Dave Brailsford sms’te me, en hij sms’t niet veel. Hij zei: ‘Gefeliciteerd, wat een kampioen, en als je hem op een dag wilt verkopen, bel me dan.’ Dat was het. Niet meer en niet minder.”

Maakte zijn Britse collega een grap richting de Belgische teammanager of was het een serieuze vraag om de onderhandelingen te starten? Lefevere: “Je kunt niet zien of iemand een grap maakt op Whatsapp. Er was geen smiley, geen speciaal gezicht. Alleen een paar woorden. Andere collega’s feliciteerden me gewoon, maar als Dave hem wil hebben dan heeft hij waarschijnlijk veel geld nodig.”

Vader Evenepoel

Er is al een aantal jaren een goed contact tussen INEOS Grenadiers en de Evenepoels. Vader Patrick Evenepoel en zijn zoon Remco hebben de ploeg een aantal jaren geleden reeds bezocht op hun basis nabij Monaco. Vader Evenepoel is de zaakwaarnemer en belangenbehartiger van zijn zoon. De nieuwe wereldkampioen is een van de weinige renners die niet gebruikmaakt van de diensten van een managementbureau.

Tegenover VeloNews vertelt Patrick Evenepoel zijn kant van dit verhaal. “Er was geen ontmoeting maar we hebben een telefoongesprek met hen gehad. We hebben contact gehad met hen en ik ken de heren Brailsford en Ellingworth. We kennen elkaar al jaren. Het is normaal dat ze me bellen om me te feliciteren met de Vuelta-eindzege en na Luik-Bastenaken-Luik.”

Op de vraag of er een discussie was geweest over een mogelijke overstap naar Ineos in de toekomst, lachte Evenepoel senior alvorens te zeggen: “Die discussie was er drie jaar geleden al.” Daarna volgt de specifieke vraag of er een deal voor 2023 in de maak is. “Dat weet ik niet”, zegt Evenepoel senior. “Remco heeft een contract voor vijf jaar met Quick-Step-Alpha Vinyl. Het is niet aan mij om te praten. We willen de Vuelta en het WK vieren, en wat er in de toekomst gebeurt, zien we wel.”