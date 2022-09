Vuelta 2022: Remco Evenepoel schrijft historie met eindwinst, slotrit voor Molano

Remco Evenepoel heeft historie geschreven door de Vuelta a España 2022 te winnen. De 22-jarige Belg van Quick-Step-Alpha Vinyl kwam in de laatste etappe van Las Rozas naar Madrid niet meer in de problemen, waardoor hij de trofee voor de eindwinnaar in ontvangst mocht nemen in de Ronde van Spanje. De slotrit werd verrassend gewonnen door Juan Sebastián Molano (UAE Emirates).

Nog voor de start in Las Rozas was er een eerbetoon aan Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali, die allebei stoppen na dit seizoen. De Spanjaard en de Italiaan werden gehuldigd voor aanvang van hun laatste etappe in een grote ronde. Daarna was het tijd voor de befaamde feestetappe, zoals we die ook kennen uit de Tour de France.

Er werd in de openingsfase bijgepraat, gelachen en er werden foto’s gemaakt. Rohan Dennis grapte nog even door in de aanval te gaan, maar hij liet zich snel weer terugzakken in het peloton. Remco Evenepoel probeerde ook nog te ‘ontsnappen’ maar hij werd teruggehaald door groene trui Mads Pedersen.

Ereronde voor Alejandro Valverde

Bij het binnenrijden van Madrid kreeg Alejandro Valverde nog een eigen ereronde, maar daarna was het koers en werd meteen aangevallen. Bij de enige tussensprint hoopte Carlos Rodriguez zijn achterstand van 1 seconde op Thymen Arensman goed te maken, maar dat lukte niet. Enric Mas wist verrassend de sprint te winnen en schoof zo op naar de derde plaats in het puntenklassement, goed voor 20 UCI-punten.

Kort na die tussensprint reden Julius Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert) en Luke Plapp (INEOS Grenadiers) weg uit het peloton. De hardrijders uit Denemarken en Australië reden ronden lang ongeveer 15 à 25 seconden voor het peloton uit. Daar zorgden de sprintersploegen ervoor dat het verschil niet te groot werd.

Johansen en Plapp kunnen sprint niet voorkomen

Bij het ingaan van de slotronde van 5,8 kilometer hadden Johansen en Plapp nog tien seconden. Ze leken drie kilometer voor de finish gegrepen te worden, maar versnelden nóg en keer en dwongen de sprintersploegen tot het uiterste. In de slotkilometer werden ze dan toch in de kraag gevat.

UAE Emirates had de beste trein in die laatste kilometer en dat leek in dienst van Pascal Ackermann, maar het was verrassend genoeg Juan Sebastián Molano die van op de kop de sprint afrondde. Hij klopte Mads Pedersen en ploegmaat Ackermann. Mike Teunissen en Danny van Poppel werden vierde en vijfde.

Evenepoel gehuldigd als eindwinnaar

In het algemeen klassement veranderde weinig meer. Remco Evenepoel kwam in het peloton over de finish en mocht zich na afloop melden op het podium als winnaar van het algemeen klassement en het jongerenklassement. Hij werd op het podium geflankeerd door de Spanjaarden Enric Mas en Juan Ayuso.

Mads Pedersen was al even zeker van het puntenklassement en Richard Carapaz won het bergklassement. De meest strijdlustige renner was Marc Soler.