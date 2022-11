Human Powered Health strikt sprinter Scott McGill

Scott McGill rijdt in 2023 voor Human Powered Health. De Amerikaan, die ook actief is als crosser, heeft een contract voor twee jaar getekend bij het ProTeam. McGill komt over van het continentale Wildlife Generation, dat na 2022 ophoudt te bestaan.

De 24-jarige McGill maakte dit seizoen vooral indruk in de Volta a Portugal. De sterke sprinter wist in die tiendaagse twee ritten te winnen en tweemaal tweede te worden in een etappe. Ook was hij nog een keer derde. Dit leverde hem bovendien de puntentrui op in de Portugese koers. Mede dankzij deze prestaties mocht McGill voor de Verenigde Staten starten op de wegrit van de WK in Wollongong. Hier eindigde hij – na een lange dag in de vroege vlucht – als 86ste.

“Ik heb erg zin om me eindelijk aan te sluiten bij Human Powered Health, ik kijk er naar uit om te koersen voor een meer internationaal georiënteerde ploeg”, zegt McGill in een persbericht van zijn toekomstige ploeg. “Het is wat later gebeurd dan ik had gehoopt, maar ik ben blijven knokken en heb uiteindelijk een contract verdiend. De laatste jaren ben ik zo gemotiveerd mogelijk gebleven. Winnen in Europa is van een heel ander orde en het was een behoorlijke opluchting toen het uiteindelijk lukte.”

In hetzelfde persbericht meldt Human Powered Health dat de ploeg weldra zijn laatste aanwinst zal presenteren. Eerder maakte het team al de komst van onder anderen Bart Lemmen, Sasha Weemaes en Gijs Van Hoecke bekend. Ook ploegleider Luuc Bugter maakt de stap naar de Amerikaanse formatie, waar Wessel Krul nog een contract heeft tot eind 2023. Arvid De Kleijn, die de voorbije twee jaar voor het team reed, vertrekt dan weer. Hij komt in 2023 uit voor Tudor.