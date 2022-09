Sasha Weemaes en Stanislaw Aniolkowski naar Human Powered Health: ‘Voegen vuurkracht toe’

Sasha Weemaes en Stanislaw Aniolkowski zullen de volgende twee seizoenen in actie komen voor Human Powered Health. Weemaes komt over van Sport Vlaanderen-Baloise, Aniolkowski koerste in het tenue van Bingoal Pauwels Sauces WB. “Het krachtpatserduo voegt vuurkracht toe aan aan de sprintersploeg”, aldus Jonas Carney.

Weemaes reed zich dit jaar in de kijker door onder meer vierde te worden op het nationaal kampioenschap van België en top-5 te rijden in de Elfstedenronde, waar veel sterke sprinters aan de start stonden. Voor Weemaes zal het overigens de eerste keer zijn dat hij in een niet-Belgische ploeg zal koersen. “Van ploeg veranderen zal zeker een aanpassing zijn”, vertelde Weemaes op de ploegsite van Human Powered Health.

Aniolkowski: “Wil wedstrijden winnen”

“Deze transfer geeft me de kans om een mooi programma te rijden en mijn eigen kansen te pakken in de sprintwedstrijden. Ik ben ook enthousiast om te werken voor een team dat moeite doet om een goede sprinttrein op te zetten. Dat geeft me het vertrouwen om voor de overwinning te gaan.”

Aniolkowski mengde zich ook al een aantal keer in massasprints. Zo werd de Pool al eens nationaal kampioen en werd hij tweede in de vijfde etappe van de meest recente Tour of Britain. “Volgend jaar is mijn doel om een paar wedstrijden te winnen. Ik zal me richten op sprints en klassiekers”, gaf Aniolkowski meer uitleg.

‘We gaan ons richten op sprinten’

Performance directeur van Human Powered Health, Carney, kijkt met een enthousiaste blik naar de twee aanwinsten. “In 2023 zullen we veel van onze energie en middelen richten op het sprinten en Stanisław is een renner waarvan we geloven dat hij resultaten kan boeken op hoog niveau.”

“Sasha heeft al bewezen dat hij kan concurreren met de beste sprinters ter wereld”, ging Carney verder. “We zijn verheugd om de eerste Belgische renner in onze ploeg te brengen en we geloven dat hij waardevolle ervaring kan brengen en de ploeg kan helpen te verbeteren, vooral in zijn thuiswedstrijden.”