Bart Lemmen wordt in 2023 prof bij Human Powered Health

Bart Lemmen doet volgend jaar een stap omhoog. De 26-jarige Nederlander, die momenteel uitkomt voor het continentale VolkerWessels, heeft een contract getekend voor twee jaar getekend bij het ProTeam Human Powered Health.

Lemmen is bezig aan zijn eerste seizoen op continentaal niveau, vorig jaar reed hij nog voor de clubploeg West-Frisia. In het tenue van dat team won hij in 2021 de Schwalbe Topcompetitie. Dit seizoen won hij onder andere de Ton Dolmans Trofee, een nationale heuvelklassieker in Zuid-Limburg. Ook was hij de beste in de slotrit van Kreiz Breizh Elites (2.2). Bovendien maakte Lemmen indruk op het NK op de weg, waar hij vierde werd, en in de Ronde van Slowakije (2.1), die hij als zevende afsloot.

“Bart is een heel sterke klimmer, dus hij zal van pas komen als er geklommen moet worden in 2023 en 2024”, zegt performance manager Jonas Carney in een persbericht. Lemmen, die werkt voor het Nederlandse leger, komt zelf ook aan het woord. “Het is ongelofelijk om te bedenken dat vijftien maanden geleden nog niemand van Bart Lemmen had gehoord en ik van niemand had gehoord.”

Lemmen had als amateur al de nodige successen gevierd, toen hij het koersen in 2018 op een lager pitje zette vanwege zijn militaire carrière. In 2021 keerde hij echter terug in het peloton en maakte hij bij de elites direct indruk. “De rest is geschiedenis”, zegt hij in persbericht. Vanaf januari legt Lemmen zijn werkzaamheden als militair neer en wordt hij voltijds prof.