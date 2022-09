Human Powered Health presenteert nieuwkomers Van Hoecke en Peák

Human Powered Health is druk bezig om zich te versterken voor de komende seizoenen. Nadat de Amerikaanse formatie al de komst van Sasha Weemaes en Stanislaw Aniolkowski aankondigde, zijn nu ook Gijs Van Hoecke en Barnabas Peák als nieuwkomers gepresenteerd.

Dat Van Hoecke volgend jaar zal uitkomen voor Human Powered Health, kon u eerder al lezen op deze site. De 30-jarige coureur had de voorbije jaren zijn lot verbonden aan dat van Greg Van Avermaet. In 2019 en 2020 bij CCC, de voorbije twee jaar bij AG2R Citroën. Terwijl zijn trainingsgenoot nog een jaartje in Franse loondienst blijft, zal Van Hoecke dus de stap naar de Amerikaanse formatie zetten.

Van Hoecke moet bij zijn nieuwe ploeg een belangrijke rol gaan spelen in de (nieuwe) sprinttrein van onder meer Aniolkowski, maar zal ook de nodige vrijheid krijgen in bepaalde wedstrijden. “Ik ben hier om de sprinttrein op de rails te zetten. Ik heb er ervaring mee, omdat ik in het verleden (bij LottoNL-Jumbo, red.) heb gewerkt voor Dylan Groenewegen. Ik doe het ontzettend graag, maar mag verder ook voor mezelf rijden in andere koersen. Dat is zo leuk aan deze ploeg.”

Barnabas Peák zal eenzelfde takenpakket krijgen bij zijn nieuwe werkgever. De 23-jarige Hongaar is bij zijn huidige ploeg intermarché-Wanty-Gobert een belangrijke schakel in de sprinttrein van Alexander Kristoff. Ook wist hij zijn Eritrese ploegmaat Biniam Girmay al naar enkele overwinningen te piloteren. “We zijn echt onder de indruk van zijn lead-outs. Hij zal een belangrijke schakel worden in onze sprinttrein, maar we weten dat hij zelf ook resultaten kan boeken”, is performance manager Jonas Carney van mening.

Naar verluidt wil Human Powered Health in 2023 een meer Europees programma gaan rijden, terwijl de ploeg momenteel uit twee derde Amerikanen en Canadezen bestaat. Dus heeft de formatie nood aan een aantal extra Europese renners, wat de transfers van Weemaes, Van Hoecke, Aniolkowski en Peák kan verklaren.