Luuc Bugter verlaat staf BEAT Cycling en trekt naar Human Powered Health

De 29-jarige Luuc Bugter zal volgend seizoen geen deel meer uitmaken van het Nederlandse BEAT Cycling. De 29-jarige trekt naar Human Powered Health, waar hij het team zal versterken als sportdirecteur. “Dit is een heel grote kans voor mij.”

Op de ploegsite van Human Powered Health staat te lezen dat Bugter een belangrijke rol zal hebben. “Hij zal verantwoordelijk zijn voor de contacten tussen de trainers van de renners en het aansturen van de staf, waarbij de focus ligt op de prestatieplannen van elke renner. Dit is een cruciale rol binnen de ploeg omdat Bugter toezicht zal houden op de mentale, fysieke en voedingsgezondheid van de atleten.

Bugter nam eind vorig jaar de beslissing om te stoppen als wielrenner. De Nederlander focuste zich op zijn nieuwe rol binnen de ploeg als sportdirecteur. “Ik wist dat er een ander leven na het wielrennen voor mij zou zijn, ik wilde mezelf ontwikkelen en uitdagen. Het was een goede stap voor me en het past heel goed bij me.”

‘Ik kan veel leren hier’

“Voor mij is het een grote kans”, laat Bugter weten op de ploegsite van de Amerikaanse ploeg. “Dit jaar moest ik uit mijn comfortzone komen, maar dat is een manier waarop je groeit in de rol. Ik kan veel leren van de sportdirecteuren hier op dit moment, dus dat maakt mijn beslissing om bij Human Powered Health aan de slag te gaan makkelijker.”