WK veldrijden in 2026 naar Hulst, in 2027 terug naar Oostende

Het wereldkampioen veldrijden wordt in 2026 gehouden in Perkpolder, in het Zeeuws-Vlaamse Hulst. Dat maakte UCI-president David Lappartient bekend tijdens het congres van de UCI.

In juli spraken de gemeente Hulst, de provincie Zeeland, de Stichting Vestingcross en de KNWU al de ambitie uit om het wereldkampioenschap in 2026 te organiseren. De komende jaren blijven de Vestingwerken in Hulst het toneel voor de Vestingcross, maar voor het WK hadden de betrokken partijen Perkpolder op het oog vanwege de verwachte grote opkomst. “Die locatie zorgt sowieso voor spectaculaire beelden”, zei sportwethouder Jean-Paul Hageman van Hulst eerder dit jaar. De Nederlandse initiatiefnemers hadden wel concurrentie van het Italiaanse Rome.

Vandaag kreeg het Nederlandse cross-WK groen licht. Hageman en de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat reageren verheugd. “Dit WK wordt een van de grootste sportieve evenementen in de geschiedenis van Zeeland. We hadden in het verleden natuurlijk al de finishes van de Tour de France en de Giro d’Italia. Dit is van een vergelijkbare orde”, stelt De Bat. “De toekenning van dit WK geldt als een erkenning voor het wielerbeleid dat we al jaren voeren in onze provincie”, aldus de gedeputeerde.

Hageman gaat nog een stapje verder. “Dit is niet alleen een unicum voor Zeeland, maar een once-in-a-lifetime evenement voor een gemeente als Hulst. We zijn intussen wel wat gewend met de tien- à vijftienduizend toeschouwers voor de Vestingcross, maar dit WK – met makkelijk twee tot drie keer zo veel publieke belangstelling – wordt echt een mijlpaal in de geschiedenis van onze stad.” Het WK veldrijden in Hulst zal in het voorjaar plaatsvinden. Een definitieve datum wordt later bekendgemaakt. (15u44)

Update – WK veldrijden 2027 naar Oostende

In 2027 keert het WK veldrijden terug naar Oostende. Begin dit jaar gingen Mathieu van der Poel en Lucinda Brand met de regenboogtruien lopen in de West-Vlaamse kustplaats.

Locaties WK veldrijden 2022-2026

2022: Verenigde Staten (Fayetteville)

2023: Nederland (Hoogerheide)

2024: Tsjechië (Tábor)

2025: Frankrijk (Liévin)

2026: Nederland (Hulst)

2027: België (Oostende)