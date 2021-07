Hulst wil WK veldrijden 2026 naar Zeeland halen

De gemeente Hulst, de provincie Zeeland, de Stichting Vestingcross en de KNWU willen het WK veldrijden organiseren. Dat moet gebeuren in 2026, is vandaag bekendgemaakt bij een bijeenkomst. Hulst organiseert al enkele jaren de Vestingcross, die onderdeel uitmaakt van de Wereldbeker veldrijden.

Het plan werd gepresenteerd door wethouder Jean-Paul Hageman en gedeputeerde Jo-Annes de Bat. “Als alles goed gaat strijken in Perkpolder over vijf jaar de allerbeste veldrijders ter wereld neer”, klinkt het bovendien in een persbericht.

“De komende jaren blijven de Vestingwerken in Hulst het toneel voor Vestingcross, maar voor het WK – waar al gauw 30.000 tot 50.000 mensen op afkomen – is Perkpolder meer geschikt. Die locatie zorgt sowieso voor spectaculaire beelden”, aldus wethouder Hageman.

Concurrentie van Rome

Het wereldkampioenschap veldrijden 2026 is het eerstvolgende WK dat nog geen locatie toegewezen heeft gekregen van de UCI. Dat gebeurt in september tijdens het WK wielrennen op de weg in Leuven.

Komende winter trekt het WK-circus naar de Verenigde Staten, waarna het in 2023 de beurt is aan Hoogerheide. Ook Tábor (2024) en Liévin (2025) mogen een WK organiseren.

Er is wel concurrentie voor Hulst. Begin dit jaar kondigde de Italiaanse bondscoach aan dat Rome ook geïnteresseerd is in de organisatie van het WK veldrijden in 2026.

Locaties WK veldrijden 2022-2025

2022: Verenigde Staten (Fayetteville)

2023: Nederland (Hoogerheide)

2024: Tsjechië (Tábor)

2025: Frankrijk (Liévin)

2026: Nog niet bekend