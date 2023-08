Hoe Van Dijke, Riesebeek en ‘joker’ Kooij toewerken naar WK: “Drie dagen herstel moet genoeg zijn”

Interview

Normaal gesproken staat het WK wielrennen eind september op de kalender, maar het ‘Super WK’ van dit jaar in Glasgow is verschoven naar begin augustus. En zo kan het gebeuren dat drie renners van de Nederlandse selectie voor de wegwedstrijd zich in de Ronde van Polen voorbereiden op die titelstrijd. Dan hebben we het over Olav Kooij, de joker van Oranje, Mick van Dijke en Oscar Riesebeek. “Na woensdag kan de blik op Glasgow”, vertelt Kooij aan WielerFlits.

“Mijn focus lag eerst op deze ronde en het winnen van een etappe, nu is dat gelukt”, aldus Kooij na zijn ritzege in de vierde etappe van de Ronde van Polen. Eerder in de week was hij ook al tweede geworden achter Tim Merlier. Voor Kooij is de heuvelrit van woensdag een goede training. “En dan kan de blik op Glasgow. Drie dagen herstel moet genoeg zijn.”

Wat hij meeneemt uit zijn overwinning in Polen? “Niet superveel”, geeft de 21-jarige sprinter toe in gesprek met WielerFlits. “Een massasprint in Polen is iets helemaal anders dan zo’n lange en zware eendagskoers, natuurlijk. Het geeft altijd vertrouwen om te winnen, maar ik neem deze overwinning mee naar Glasgow.”

Lees ook: Olav Kooij na afgetekende zege in Polen: “Dit zegt niks over het WK”



Mick van Dijke en Oscar Riesebeek

Jumbo-Visma raakt na woensdag twee renners kwijt in de WorldTour-ronde, want ook Mick van Dijke reist naar Glasgow. Hij was maandag nog een dag in de aanval en gebruikte die inspanning als training. “Het is een mooie week om weer te koersen na een trainingsperiode. Hopelijk kan ik mij in vorm rijden voor het WK, daarom is deze ronde wel belangrijk”, vertelt de Zeeuw.

“Ik heb na het NK een week rust gehad en daarna ben ik naar Tignes vertrokken met de ploeg op hoogte en hebben wij ons daar drie weken voorbereidt. In Polen zit ik in de sprinttrein van Olav en in de lastige ritten probeer ik de klimmers van dienst te zijn”, zegt hij over zijn takenpakket.

Ook voor Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) is de Ronde van Polen een voorbereidingskoers. “Ik heb een tijdje niet gekoerst, maar het is mooi om weer te beginnen in Polen. Het WK zit natuurlijk in mijn hoofd. Uiteraard is Polen ook een belangrijke koers, maar het is wel met het oog op het WK dat ik hier rijd”, erkent hij. Bang om te vallen is hij niet. “Als je geen risico wil nemen, kan je beter op bed blijven liggen. Ik ben daar niet echt mee bezig.”

Lees ook: Mick van Dijke maakt WK-test van dag in Poolse vlucht: “Benen gaan steeds beter voelen”

Olav Kooij: “Kan voordeel zijn om mij van voren te hebben”

Dan het WK zelf, waar Kooij een van de vooruitgeschoven pionnen is met zijn sprint. Eind juni werd hij na een aanvallende koers nog knap derde op het NK in Limburg, waarmee hij zich serieus in de kijker reed bij bondscoach Koos Moerenhout. Toch kent hij zijn plek. “We hebben een van de topfavorieten in huis met Mathieu van der Poel en met Dylan van Baarle een echte specialist voor eendagskoersen. Het is ook een goed teken dat ik mijzelf nu goed voel.”

“Er zijn meerdere scenario’s mogelijk”, gaat Kooij verder. “Een daarvan is dat de koers al vroeg openbreekt door sommige grote landen. Dan kan het een voordeel zijn om mij in een kopgroep te hebben. Anders is het goed om mij achter de hand te houden als we andere renners mee hebben zitten van voren. We moeten dat nog bespreken, maar er is veel mogelijk.”

Voor de 23-jarige Van Dijke wordt het, net als voor Kooij, zijn debuut op het WK bij de elites. Hij straalt als het over dat kampioenschap gaat. “Natuurlijk, dat is altijd mooi. Heel vet. We hebben een mooie ploeg met heel goede kopmannen. Daar heb ik heel veel zin in, zeker.”



‘Twee superkopmannen en een joker’

“Het toewerken naar een plan is heel motiverend. Daar heb ik zeker mee in het achterhoofd getraind”, geeft Van Dijke toe. “Met Mathieu en Dylan hebben we twee superkopmannen en met Olav een joker in huis. Welke rol ik ga spelen, is al bekend, maar de details volgen nog.”

Riesebeek reed in 2021 al het WK en was ook al twee keer actief op het Europees kampioenschap op de weg. “Ik rijd in dienst, maar dat was voor mij ook wel duidelijk. We rijden met twee en een halve kopman”, geeft hij zijn blik op de selectie. “Olav hebben we achter de hand en de rest is ondersteunend. Dat is een goed scenario.”

Al op de eerste dag zagen we Riesebeek en Van Dijke zij aan zij naar de start rijden en over het WK praten. Werden daar al tactische plannetjes gesmeed? “In principe is daar de bondscoach voor, maar het is leuk dat we hier met een paar jongens rijden”, lacht Riesebeek.

Lees ook: Olav Kooij gaat Ronde van Polen niet uitrijden: “Donderdag naar WK in Glasgow”

Dit zijn de Nederlanders in UCI World Championships - Road Race

ALPECIN-DECEUNINCK

LIDL-TREK

TEAM JAYCO ALULA

LOTTO DSTNY

JUMBO-VISMA