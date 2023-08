Olav Kooij na afgetekende zege in Polen: “Dit zegt niks over het WK”

Video

Olav Kooij won dinsdag met overmacht de vierde etappe van de Ronde van Polen. De Nederlander was in Opole ruim sneller dan Marijn van den Berg en Matteo Moschetti. “Dit is goed voor het vertrouwen. Het is mooi om met deze op zak richting Glasgow te trekken”, vertlede Kooij na afloop voor de camera van WielerFlits.

Tim Merlier mist sprintkans in Polen door leegloper: “Viel ook nog bijna” Lees ook:

“Het was een nerveuze dag met best veel wind”, opende Kooij het interview. “In het begin van de etappe brak het even, maar daarna was iedereen scherp en gebeurde er niks meer. Zo gingen we gewoon naar een massasprint.” Die massasprint was niet makkelijk, want op 500 meter van de streep was er nog een stevige bocht. “Ik wist dat ik daar goed vooraan moest zitten.”

‘Massasprint in Polen is iets helemaal anders dan WK’

Kooij zat ook goed vooraan en daarna kreeg hij een opmerkelijke lead-out. “Ik zat bij Bram Welten (van Groupama-FDJ, red.) in het wiel. Gelukkig stopte die niet te vroeg”, lachte Kooij na afloop. “Ik ging zelf ook wel vroeg aan. Ik was gelukkig ook sterk genoeg om het te houden.” Trekt Kooij nu met een extra goed gevoel naar het WK? “Ik denk niet dat deze sprint superveel zegt over het WK. Een massasprint in Polen is iets helemaal anders dan zo’n lange en zware eendagskoers.”

“Ik ben vooral blij met deze zege op zichzelf. Dit is een WorldTour-koers, dus hier winnen is mooi. Het is natuurlijk ook wel goed voor het vertrouwen. Het is mooi om met deze overwinning op zak naar Glasgow te reizen”, sloot de jonge Nederlander af.

Olav Kooij sprint naar winst in Ronde van Polen, Van den Berg tweede Lees ook: