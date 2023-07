Mick van Dijke maakt WK-test van dag in Poolse vlucht: “Benen gaan steeds beter voelen”

Video

Mick van Dijke kleurde de derde etappe van de Ronde van Polen door mee te schuiven in de vlucht van de dag. De jongeling van Jumbo-Visma had eigenlijk met Tobias Foss of Koen Bouwman mee willen zitten, maar dat zat er niet in. Dus maakte hij er maar een goede training van op weg naar het WK van zondag. “Ik wilde de benen eens goed testen”, aldus Van Dijke.

“We wilden eigenlijk met Tobias of Koen in de ontsnapping zitten, met mij. Dat hebben we geprobeerd, maar het was heel moeilijk om weg te komen. Toen zat ik er dus alleen in. Uiteindelijk is dat mooi, want je weet nooit hoe het loopt. Het leek even dat we wat ruimte kregen, maar toen begonnen ze heel hard te rijden. Ik heb alles gegeven en er een mooie training van gemaakt”, blikt hij terug.

“Het eerste uur ging het heel erg hard. Als je echt in vorm begint te raken dan kan je dat een stuk of drie, vier keer. Terwijl het normaal na een keer klaar is. Maar dat eerste was zeker het geval, dus voor mij was het een goede dag”, geeft de Zeeuw, die uiteindelijk 19 kilometer voor de finish werd gegrepen, aan. “Ik begin in vorm te raken, dat is goed.”

Van Dijke maakt er geen geheim van dat hij, net als schaduwkopman Olav Kooij, na woensdag vertrekt uit de Ronde van Polen. Die avond reizen ze af naar Glasgow voor het WK. Een goede en lange training zit er dan niet meer in. “Daarom is het mooi om vandaag nog eens de benen goed te testen. Ze gaan steeds beter voelen, dus dat geeft vertrouwen”, zegt Van Dijke.