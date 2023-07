Olav Kooij gaat Ronde van Polen niet uitrijden: “Donderdag naar WK in Glasgow”

Video

Olav Kooij zal de Ronde van Polen niet uitrijden. De Nederlandse sprinter zal in actie komen tijdens de eerste etappes, maar trekt donderdag naar Schotland voor het WK wielrennen. Dat heeft Kooij verteld voor de camera van WielerFlits.

“In principe vlieg ik donderdag die kant op. Woensdag zal ik normaal nog de etappe rijden, maar donderdag niet meer”, aldus de renner van Jumbo-Visma. “Het is niet zo dat ik nu minder risico’s ga nemen met het WK in het achterhoofd. Ik ga gewoon koersen zoals altijd, de finales goed proberen doorkomen en dan proberen te sprinten.”

In Polen komt Kooij een aantal andere snelle mannen tegen. Onder meer Tim Merlier, Sam Bennett en Pascal Ackermann staan ook aan de start. “Er zijn een aantal sterke sprinters. Het zal ook afwachten zijn hoe het met mijn benen is. Ik heb een periode van rust gehad en daarna heb ik weer opgebouwd. Dan blijft het altijd even onzeker hoe je ervoor staat als je weer gaat koersen.”