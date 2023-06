NK wielrennen 2023 in Nunspeet en Sittard-Geleen: Programma en uitslagen

Overzicht

Het Nederlands kampioenschap wielrennen 2023 wordt dit jaar georganiseerd in Limburg. Sittard-Geleen is de gastheer van een heuvelachtig NK wielrennen, terwijl het NK tijdrijden eerder die week plaatsvindt in Nunspeet. WielerFlits zet het programma en de medaillewinnaars op een rij.

NK tijdrijden 2023 in Nunspeet: Programma en uitslagen

Woensdag 21 juni 2023

NK tijdrijden nieuwelingen vrouwen, U17 (15,6 km)







Eerste starter: 09.01 uur, Vierhouten

Finish laatste renner: rond 09.55 uur, Elspeet

NK tijdrijden junioren vrouwen, U19 (15,6 km)







Eerste starter: 09.36 uur, Vierhouten

Finish laatste renner: rond 10.30 uur, Elspeet



NK tijdrijden nieuwelingen mannen, U17 (15,6 km)







Eerste starter: 10.11 uur, Vierhouten

Finish laatste renner: rond 11.10 uur, Elspeet

Lees ook: Deelnemers NK tijdrijden 2023

NK tijdrijden junioren mannen, U19 (21 km)







Eerste starter: 12.00 uur, Elspeet

Finish laatste renner: rond 13.15 uur, Elspeet



NK tijdrijden beloften mannen, U23 (42 km)







Eerste starter: 13.30 uur, Elspeet

Finish laatste renner: rond 15.40 uur, Elspeet



NK tijdrijden elite vrouwen (42 km)







Eerste starter: 15.20 uur, Elspeet

Finish laatste renster: rond 17.30 uur, Elspeet



NK tijdrijden elite mannen (42 km)







Eerste starter: 17.25 uur, Elspeet

Finish laatste renner: rond 19.40 uur, Elspeet

Lees ook: Parcours NK wielrennen 2023 nodigt Nederlands beste renners uit in Limburg

NK wielrennen 2023 in Sittard-Geleen: Programma en uitslagen

Zaterdag 24 juni 2023

NK wielrennen elite-zonder-contract vrouwen (111,6 km)







Start: 08.45 uur, Watersley Sports & Talentpark

Finish: tussen 11.00 en 11.30 uur, Watersley Sports & Talentpark

NK wielrennen elite vrouwen (151,3 km)







Start: 12.45 uur, Valkenburg

Finish: tussen 16.00 en 16.30 uur, Watersley Sports & Talentpark

NK wielrennen elite-zonder-contract mannen (130,2 km)







Start: 17.15 uur, Watersley Sports & Talentpark

Finish: tussen 20.15 en 20.45 uur, Watersley Sports & Talentpark

Zondag 25 juni 2023

NK wielrennen beloften mannen, U23 (130,2 km)







Start: 08.30 uur, Watersley Sports & Talentpark

Finish: tussen 11.00 en 11.30 uur, Watersley Sports & Talentpark

Lees ook: Deelnemers NK wielrennen 2023

NK wielrennen elite mannen (218 km)







Start: 12.30 uur, Valkenburg

Finish: tussen 17.20 en 17.50 uur, Watersley Sports & Talentpark