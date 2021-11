Giro d’Italia 2022: ronde eindigt met relatief korte tijdrit naar Verona

Nadat organisator RCS eerder al het startweekend in Boedapest, de sprintritten, heuveletappes en de bergritten bekendmaakte, presenteerde het ons vandaag de slotetappe van de Giro d’Italia 2022. Op de laatste dag van de Ronde van Italië krijgen de renners nog een sleuteletappe voor de wielen geschoven: een individuele tijdrit van zeventien kilometer in en rond Verona.

De Giro van 2022 in vogelvlucht

De Giro d’Italia gaat in 2022 van start in Hongarije. Dat zou eigenlijk al in 2020 gebeuren, maar de coronacrisis heeft de Grande Partenza in Boedapest twee jaar uitgesteld. De eerste etappe (vrijdag 6 mei) begint in de Hongaarse hoofdstad en de aankomst ligt op een heuvel van een vijftal kilometer aan het koninklijk kasteel van Visegrád. Rit twee is een individuele tijdrit van 9,2 kilometer in Boedapest, de derde en laatste etappe over Hongaars grondgebied (van Kaposvár naar Balatonfüred) is er eentje voor de sprinters.

Eenmaal in Italië is het voor de eerste keer écht klimmen geblazen. Een bezoek aan het eiland Sicilië is natuurlijk niet compleet zonder de Etna. De eerste echte confrontatie tussen de klassementsmannen komt er dus al in de vierde etappe met aankomst op de top van deze vulkaan. In etappe vijf krijgen de sprinters een nieuwe mogelijkheid, in de rit van Catania naar Messina. Ook etappe zes, die van Palmi naar Scalea, nodigt uit tot een koninklijke massasprint.

Etappe 1: Budapest - Visegrád (195 km) Etappe 2: Boedapest - Boedapest (9,2 km, ITT) Etappe 3: Kaposvár - Balatonfüred (201 km) Etappe 4: Avola – Etna (166 km) Etappe 5: Catania - Messina (172 km) Etappe 6: Palmi - Scalea (Riviera del Cedri) (192 km) Etappe 7: Diamante-Potenza (198 km)

Tweede krachtmeting op de klim naar Blockhaus

De eerste heuveletappe staat geprogrammeerd na exact één week koers, met een rit die zich afspeelt tussen Diamante en Potenza in de Zuid-Italiaanse regio Basilicata. Onderweg trekken de renners over vier gecategoriseerde beklimmingen, met de Monte Sirino (eerste categorie) en Monte Scuro (tweede categorie) als voornaamste scherprechters. Een dag later is het opnieuw flink aanpoten met een rit in de omgeving van havenstad Napels, met onderweg de nodige korte hellingen.

Vijf dagen na de eerste krachtmeting op de Etna is het opnieuw alle hens aan dek met een aankomst op de top van Blockhaus. U weet wel, de mythische col die in 2017 ook op het menu stond, exact 50 jaar nadat Eddy Merckx er zijn eerste ritzege in de Giro behaalde. De etappe wordt beschouwd als zware kost, omdat voor de klim naar Blockhaus ook al de Passo Lanciano (1ste categorie) beklommen dient te worden.

Mortirolo, Santa Cristina en Passo Fedaia

In de tweede week is het tijd voor enkele sprintritten (die naar Reggio Emilia en Cuneo) en lastige heuveletappes naar Jesi, Genua en Turijn. De renners mogen zich na de veertiende etappe naar Turijn opmaken voor een zwaar drieluik, te beginnen met de rit van Rivarolo Canavese naar Cogne, gevolgd door een rustdag. Na de rustdag moeten de klassementstoppers opnieuw vol aan de bak. Eerst in de rit van Salò naar Aprica, met onderweg de beklimmingen van de Mortirolo en Santa Cristina, en vervolgens in de etappe van Ponte di Legno naar Lavarone, met in de finale twee cols van eerste categorie.

Etappe 8: Napels-Napels (149 km) Etappe 9: Avola – Etna (166 km) Etappe 10: Pescara-Jesi (194 km) Etappe 11: Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia (201 km) Etappe 12: Parma-Genua (186 km) Etappe 13: San Remo - Cuneo (157 km) Etappe 14: Santena-Turijn (153 km)

Na drie loodzware bergritten is er even de mogelijkheid om op adem te komen, tijdens de vlakke achttiende etappe van Borgo Valsugana naar Treviso. Het venijn zit hem echter in de staart van deze Giro, met nog twee bijzonder pittige etappes en een slottijdrit in en rond Verona. Rit negentien voert het peloton naar de beklimming van het heiligdom van Castelmonte, maar de beslissing zal waarschijnlijk vallen in de voorlaatste rit van deze Giro d’Italia 2022.

De twintigste etappe start in Belluno en finish in Marmolada, op de top van de Passo Fedaia. Onderweg moet het peloton ook over de Passo San Pellegrino en de Passo Pordoi, het dak (Cima Coppi) van de 105de editie van de Ronde van Italië. Mochten de verschillen nog speelbaar zijn op de top van de Fedaia, dan mogen we ons opmaken voor een nagelbijtende apotheose in Verona, na een individuele tijdrit van 17,1 kilometer.

Etappe 15: Rivarolo Canavese – Cogne (177 km) Etappe 16: Salò – Aprica (200 km) Etappe 17: Ponte di Legno – Lavarone (165 km) Etappe 18: Borgo Valsugana - Treviso (146 km) Etappe 19: Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte (178 km) Etappe 20: Belluno – Marmolada (Passo Fedaia) (167 km) Etappe 21: Verona – Verona (17,1 km, ITT)

Volledige parcours Giro d’Italia 2022

