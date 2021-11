Giro d’Italia 2022: zes bergetappes, waarvan vier met aankomst bergop

Nadat organisator RCS eerder al het startweekend in Boedapest, de sprintritten en gisteren nog de heuveletappes bekendmaakte, presenteert het ons vandaag de zes bergritten. Zware kost! Vier van de zes etappes hebben een aankomst bergop.

De eerste echte confrontatie tussen de klassementsmannen komt er al in de vierde etappe met start in Avola en aankomst op de top van de Etna. Een rit van 166 kilometer, waarin het al bij de start bergop gaat, weliswaar niet onoverkomelijk. De slotklim wordt aangesneden vanuit Ragalna – zoals in 2018 – maar volgt dan het traject zoals in 2011 (aan de Nicolosi-kant) voor de laatste 14 kilometer om uiteindelijk opnieuw aan Rifugio Sapienza te finishen.

Vijf dagen later – in rit negen – is het opnieuw alle hens aan dek met een aankomst op de top van Blockhaus. U weet wel, de mythische col die in 2017 ook op het menu stond, exact 50 jaar nadat Eddy Merckx er zijn eerste ritzege in de Giro behaalde. De etappe wordt beschouwd als zware kost, omdat voor de klim naar Blockhaus ook al de Passo Lanciano (1ste categorie) beklommen dient te worden.

Als deze twee etappes – behoorlijk gespreid – als aperitiefhapje en voorgerecht worden opgediend, dan volgt zes dagen later het hoofdgerecht met drie bergritten in vier dagen tijd. Te beginnen met de etappe van Rivarolo Canavese naar Cogne op zondag, gevolgd door een rustdag. Op dinsdag en woensdag moeten de klassementstoppers opnieuw vol aan de bak. Eerst in de rit van Salò naar Aprica, met onderweg de beklimming van de Mortirolo, vervolgens tijdens de etappe van Ponto di Legno naar Lavarone, met in de finale opnieuw twee cols van eerste categorie.

Tot slot is er nog de voorlaatste rit in deze Giro d’Italia 2022, met start in Belluno en finish in Marmolada, op de top van de Passo Fedaia. Onderweg moet het peloton ook over de Passo Pordoi, het dak (Cima Coppi) van deze 105de editie van de Ronde van Italië. Als de beslissing nog niet eerder is gevallen, dan valt ze zonder twijfel in Marmolada.