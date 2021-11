Zeven kansen voor sprinters in Giro d’Italia 2022

De Giro d’Italia biedt komend seizoen zeven mogelijkheden voor de sprinters. De eerste kansen krijgen de snelle mannen op Hongaarse bodem, de andere in Italië.

De organisatie van de Giro d’Italia heeft ervoor gekozen om het parcours van de komende editie over meerdere dagen verspreid bekend te maken. Afgelopen woensdag werden de etappes die tijdens de Grande Partenza in Hongarije worden verreden, uit de doeken gedaan. Sinds vandaag zijn ook de sprintetappes bekend. Het gaat om twee etappes op Hongaarse bodem en vijf ritten over Italiaanse grond.

Lastige eerste aankomst

De eerste kans krijgen de sprinters in de openingsetappe naar Visegrád, al moet de winnaar van goeden huize komen want de laatste vijf kilometer gaat aan 5% omhoog. De laatste vijftig kilometer van de derde etappe naar Balatonfüred gaan langs de kust met slechts een puist bij de abdij van Tihany. De aankomst is bijna zonder bochten en moet het decor vormen voor de eerste échte massasprint van de ronde.

Eenmaal in Italië krijgen de sprinters een nieuwe mogelijkheid op het eiland Sicilië, in de etappe van Catania naar Messina – volgens de organisatie een klassieke ‘Giro di Sicilia’-etappe. Op het vasteland liggen ook sprintkansen in Scalea, aan de Riviera del Cedri, in Reggio Emilia, in Cuneo en in Treviso. Overigens zijn de etappes naar Balatonfüred en Reggio Emilia de langste ritten van de komende Giro d’Italia, met 201 kilometer.

‘Giro vol uitstekende kansen voor sprinters’

Volgens Elia Viviani is het een Giro d’Italia vol uitstekende kansen voor snelle mannen. “Misschien is de aankomst van de eerste etappe gunstiger voor een finisseur of een sprinter die goed kan klimmen. Ik zou graag weer kunnen strijden om de Maglia Ciclamino en proberen enkele etappes te winnen zoals de rit naar Treviso of die naar Reggio Emilia. Er is zeker de mogelijkheid om mijn prestatie in de Giro van 2018 te herhalen: dat zou een droom zijn!”

Morgen maakt de organisatie van de Giro d’Italia de heuveletappes bekend. Woensdag volgen dan de bergetappes. Donderdag wordt de complete route gepubliceerd.

Sprintetappes Giro d’Italia 2022

Boedapest – Visegrád (195 km)

Kaposvár – Balatonfüred (201 km)

Catania – Messina (172 km)

Palmi – Scalea (Riviera del Cedri) (192 km)

Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia (201 km)

San Remo – Cuneo (157 km)

Borgo Valsugana – Treviso (146 km)

Budapest - Visegrád (195 km) Kaposvár - Balatonfüred (201 km) Catania - Messina (172 km) Palmi - Scalea (Riviera del Cedri) (192 km) Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia (201 km) Sanremo - Cuneo (157 km) Borgo Valsugana - Treviso (146 km)