Giro d’Italia 2022 telt zes heuveletappes

De renners krijgen in de komende Giro d’Italia zes heuveletappes voorgeschoteld. Organisator RCS Sport heeft geaccidenteerde ritten uitgetekend naar onder meer Napels, Genua en Turijn. De zesde en (op papier) laatste heuveletappe finisht op de beklimming naar het heiligdom van Castelmonte.

De organisatie van de Giro d’Italia heeft ervoor gekozen om het parcours van de komende editie over meerdere dagen verspreid bekend te maken. Vorige week woensdag werden de etappes die tijdens de Grande Partenza in Hongarije worden verreden uit de doeken gedaan en sinds maandag zijn ook de sprintetappes bekend. Woensdag volgen de bergetappes en donderdag wordt de complete route van de Giro 2022 gepubliceerd.

De eerste heuveletappe staat geprogrammeerd na exact één week koers, met een rit die zich afspeelt tussen Diamante en Potenza in de Zuid-Italiaanse regio Basilicata. Onderweg trekken de renners over vier gecategoriseerde beklimmingen, met de Monte Sirino (eerste categorie) en Monte Scuro (tweede categorie) als voornaamste scherprechters. Een dag later is het opnieuw flink aanpoten met een rit in de omgeving van havenstad Napels, met onderweg de nodige korte hellingen.

Zwaar, zwaarder, zwaarst?

Ook rit tien is door de Giro-organisatie omgedoopt tot heuvelrit. Na de start in het oude stadje Pescara gaat het over biljartvlakke wegen naar de op- en afgaande finale in de buurt van Jesi. Met de beklimmingen van Crocette Di Montecosaro, Recanati, Filottrano en Monsanio in de laatste negentig kilometer belooft het een bijzonder lastige onderneming te worden. De Monsanio ligt als laatste scherprechter op goed tien kilometer van de finish in Jesi.

Twee dagen na de ‘Tirreno-Adriatico-achtige etappe’ met finish in Jesi staat er weer een bijzonder verraderlijke rit op het menu. Nu is Parma, een stad die we vooral kennen van de wereldberoemde kaas en ham, de plek waar het allemaal moet beginnen. Om havenstad Genua te bereiken moeten de renners over de Passo del Bocco en de pittige Monte Becco. Die laatste klim kan weleens een sleutelpunt vormen in de koers, met zijn top op goed twintig kilometer van het einde.

De organisatie heeft ook in de slotweek van de Giro nog wat in petto voor de coureurs. De voorlaatste heuveletappe begint in Santena, finisht in Turijn en met elf beklimmingen onderweg kan het weleens uitdraaien op een slagveld. De renners rijden in feite drie grote lokale ronden in de buurt van Santena en Turijn, met telkens een beklimming van tweede en een klim van derde categorie én twee hellingen die niet meetellen voor het bergklassement.

De zesde en laatste heuvelrit volgt na achttien etappes en brengt de renners naar het heiligdom van Castelmonte, op nog geen tien kilometer van Cividale del Friuli. Deze negentiende etappe voert deels over Sloveens grondgebied en heeft veel weg van een bergetappe, met een beklimming van derde, eerste en tweede categorie. Op de klim van tweede categorie is ook de finishstreep getrokken, op een hoogte van 612 meter.

Heuveletappes Giro d’Italia 2022

Diamante-Potenza (198 km)

Napels-Napels (149 km)

Pescara-Jesi (194 km)

Parma-Genua (186 km)

Santena-Turijn (153 km)

Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte (178 km)

