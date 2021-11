Giro d’Italia 2022 start in Boedapest met heuvelrit, lastige tijdrit op tweede dag

De Giro d’Italia gaat in 2022 officieel van start in Hongarije. Dat zou eigenlijk al in 2020 gebeuren, maar de coronacrisis heeft de Grande Partenza in Boedapest twee jaar uitgesteld. Nu is ook de precieze route van de drie Hongaarse ritten gepresenteerd, inclusief een individuele tijdrit op de tweede dag in Boedapest.

De eerste etappe (vrijdag 6 mei) gaat van start in de Hongaarse hoofdstad. De aankomst ligt na 195 kilometer op een heuvel in Visegrád. Op de tweede dag (zaterdag 7 mei) volgt een individuele tijdrit van 9,2 kilometer doorheen Boedapest met een aankomst boven. In de originele plannen van 2020 zou de Giro nog beginnen met een chrono.

Etappe drie (zondag 8 mei) in Hongarije voert het peloton over 201 kilometer van Kaposvár naar Balatonfüred. Deze rit is op maat gemaakt voor de sprinters.

Volgende week maakt Giro d’Italia-organisator RCS het verdere parcours voor de editie van 2022 bekend. Op maandag worden de sprintetappes gepresenteerd, gevolgd door de heuveletappes op dinsdag en de bergetappes op woensdag. Donderdag onthult RCS waar de finale van de Giro plaatsvindt.