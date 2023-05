Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 17 naar Caorle – Kans voor de rappe mannen

De sprinters die de loodzware etappe naar de Monte Bondone hebben overleefd, zijn woensdag eindelijk weer aan zet in de Giro d’Italia. Deze keer krijgen Jonathan Milan, Mark Cavendish, Pascal Ackermann, Fernando Gaviria en co een heel grote kans. Wie gaat er winnen in Caorle? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Richting de Adriatische kust heeft de Giro-organisatie een parcours uitgetekend met slechts 300 hoogtemeters. Begonnen wordt er nog in de heuvelachtige regio rondom Pergine Valsugana en de start ligt op 530 meter hoogte, maar daar zullen de renners niet veel van merken. Geen heuvels of bergen in de openingsfase, maar een licht dalende lijn naar de gemeente Rosà in de provincie Veneto, waar na 81 kilometer ook de eerste tussensprint van de dag ligt.

De coureurs zitten op dat moment diep in een van de meest bekende wijnregio’s van Europa: hier komt namelijk prosecco vandaan! De heuvels tussen Conegliano en Valdobbiadene staan sinds 2019 zelfs op de UNESCO Werelderfgoedlijst vanwege de prosecco. Pas aan de finish in Caorle krijgen de renners tijd om een beetje te proeven, en misschien is de fles prosecco voor de etappewinnaar wel uit deze streek.

In de laatste tachtig kilometer koerst het peloton in sneltreinvaart richting de kust bij Venetië, waar het in Lido di Jesolo een zwieper naar het noorden maakt. De laatste 30 kilometer zijn langs de Adriatische kust en biljartvlak, dus reken er maar op dat we een sprint gaan zien.

Voor Pavel Sivakov zou dit een bijzondere etappe zijn geweest. De Russische Fransman werd hier in de buurt geboren, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Souiech, een dorp in de Franse Pyreneeën. Helaas voor de klimmer van INEOS Grenadiers moest hij dinsdag – uitgerekend een dag voor deze etappe naar Caorle – opgeven als gevolg van een valpartij eerder in de Giro.

Dan nog even over de volle finale in Caorle. Vier kilometer voor de finish draaien de renners een lange boulevard op langs de kust, terwijl de eindstreep juist in het centrum ligt. Vlak voor én vlak na de boog van de 2 kilometer liggen haakse bochten, waarna ook op 1,3 kilometer (rechts) en 650 meter (links) van de finish haakse bochten liggen. Positionering is dus van groot belang!

Officieuze start: 12.45 uur

Officiële start: 12.50 uur

Finish: Tussen 17.00 en 17.20 uur

Afstand: 197 kilometer

Favorieten

In de laatste week van een grote ronde komt het weleens voor dat een vlucht het haalt in een rit die op papier vooral geschikt lijkt voor de sprinters. Nu lijkt die kans echter klein. Op dit parcours – lichtjes dalend, geen enkele helling – zullen de overgebleven sprinters hun kans ruiken en de boel willen controleren. Mads Pedersen en Kaden Groves horen niet bij deze snelle mannen: zij zijn beiden al naar huis, met een ritzege op zak.

Jonathan Milan mocht ook al juichen deze Giro, maar zijn winnende sprint in San Salvo voelt inmiddels alweer een eeuwigheid geleden. Niet dat Italiaan daarna niets meer heeft laten zien. Integendeel. Van alle sprinters – nog in koers of al naar huis – heeft machtsmens Milan wellicht het meeste indruk gemaakt in de voorbije tweeënhalve week. Drie tweede plaatsen zeggen genoeg. De paarse trui zit dan ook stevig om zijn schouders, maar hij zal zijn status doodgraag willen bevestigen met een nieuwe zege.

Milan verloor achtereenvolgens sprints van Pedersen, Groves en Pascal Ackermann. De sprinter van UAE Emirates pakte de dagzege in Tortana. Natuurlijk, Milan reed in die elfde rit de snelste sprint, maar uiteindelijk gaat het er nog altijd om wie als eerste over de streep komt – en dat was Ackermann. Heel vaak deed de Duitser dat overigens niet de afgelopen twee jaar. In 2022 was hij twee keer aan het feest, in 2023 tot nog toe één keer. Maar wie weet heeft Ackermann nu de smaak te pakken. Hij oogt alvast weer een stuk sterker en de sfeer zit er goed in bij UAE Emirates na de zeges van Brandon McNulty en João Almeida.

Ook Mark Cavendish begint langzaam maar zeker beter in vorm te geraken, zo lijkt het. In de meest recente sprintersrit boekte hij zijn voorlopig beste prestatie van deze Giro: derde. Cav zal dolgraag nog eens triomferend de streep overschrijden, zeker nu hij zijn afscheid als profwielrenner heeft aangekondigd. Het grote doel is natuurlijk een etappezege in de Tour de France om zo het record van Eddy Merckx te verbeteren, maar hij zal ook alles op alles zetten voor een zeventiende ritzege in de Giro d’Italia. Op 38-jarige leeftijd is de Manx Missile nog altijd gretig.

Fernando Gaviria leek die instelling ook terug te hebben gevonden dit voorjaar. Voor zijn nieuwe werkgever Movistar won hij al twee en pakte hij de nodige ereplaatsen. In de Giro d’Italia wil het voorlopig echter niet vlotten voor de Colombiaan, die tot nog toe slechts twee top-10-klasseringen liet noteren. Zevende in San Salvo, vijfde in Napoli. Beide keren ging Gaviria vroeg aan en viel hij ook vroeg stil. Slaagt hij er dit keer wel in om de tegenstand te verrassen?

Terwijl Gaviria slechts twee keer in de top-tien eindigde deze Giro d’Italia, wist Alberto Dainese zelfs nog geen enkele ereplaats te behalen. En toch moeten we hem nog niet helemaal afschrijven. Vorig jaar won hij per slot van rekening nog een Giro-rit en als er één etappe is waar hij dat kunstje kan herhalen, is het de etappe naar Caorle. Voor een keer hoeft hij zich namelijk geen enkele heuvel over te hijsen.

Het is wel de vraag welke kaart ze trekken bij Team DSM. Marius Mayrhofer is misschien een minder grote naam dan Dainese, maar de 22-jarige Duitser heeft zich deze Giro al wél bewezen, zij het enigszins in de marge. Na een goed begin in San Salvo – vijfde – volgden nog een achtste en een zevende plaats. Niet meteen resultaten om steil van achterover te slaan, maar nu het sprintersgilde wat dunner bezet raakt, zit een verrassing er wellicht in.

Arne Marit zal ook hopen dat hij kan verrassen, wat Michael Matthews eveneens zou doen als hij na een vlakke sprint zijn tweede ritzege van deze Giro pakt. We waren schrijven hem – met enige vertraging – toch maar op. Dat doen we ook met Stefano Oldani. De Italiaan van Alpecin-Deceuninck was deze Giro al twee keer vijfde en eindigde in de etappe naar Cassano Magnago ook nog als achtste. Die laatste uitslag behaalde hij wel vanuit de vroege vlucht.

De Italiaan van Alpecin-Deceuninck staat ook in de zeventiende etappe voor een keuze: sprinten of meespringen met de kopgroep. Sprint hij mee, dan behaalt hij ongetwijfeld een ereplaats. Maar niet meer dan dat. Springt hij mee, dan is die kans een stuk kleiner, maar bestaat er wel een (piepkleine) mogelijkheid dat hij wint. Het is namelijk niet helemaal uitgesloten dat de kopgroep het haalt. En als dat lukt, beschikt Oldani over een stel rappe benen om het af te maken.

Wie de aanval kiest, moet hopen dat hij veel medestanders krijgt. Alleen als er een grote kopgroep ontstaat, is er een kans van slagen. Wat in het voordeel van avonturiers spreekt, is dat er nog maar enkele échte sprinters over zijn. Het aantal ploegen dat er per se een sprint van wil maken, is dus beperkt. Bahrain Victorious en UAE Emirates, de ploegen van respectievelijk Milan en Ackermann, zijn bovendien teams met klassementsambities. Wellicht willen ze zich in deze zware slotweek niet teveel uitputten voor eventueel sprintsucces. Bij het Astana Qazaqstan van Mark Cavendish en het Movistar van Fernando Gaviria zullen zulke overwegingen niet spelen.

Voor het geval we een vluchterscenario krijgen, moeten we mannen als Magnus Cort, Toms Skujiņš en Nico Denz opschrijven. Laatstgenoemde zat deze Giro twee keer mee en won… twee keer. Kan hij een hattrick uit zijn aanvallersbenen schudden? De Duitser is in ieder geval in de vorm van zijn leven en toonde zich in de tweede week ook een ijzersterke afmaker. Aangezien hij niet tot de allerbeste klimmers behoort, zijn er in de derde week evenwel minder kansen op succes. Het zal in rit zeventien moeten gebeuren.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jonathan Milan

*** Pascal Ackermann, Mark Cavendish

** Fernando Gaviria, Marius Mayrhofer, Michael Matthews

* Alberto Dainese, Magnus Cort, Stefano Oldani, Nico Denz

Weer en TV

Het zou woensdag zomaar weer kunnen gaan regenen. ’s Ochtends is het droog en schijnt het zonnetje, maar ’s middags kunnen onweersbuien ontstaan. Het is met 25 graden wel behoorlijk warm. De wind (3 Beaufort) komt uit het oosten en staat een groot deel van de dag dus tegen.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Woensdag begint de uitzending om 12.30 uur.